«Выбраться было невозможно»: электричка до Новосибирска опоздала на час — пассажиры застряли на вокзале

Пассажирам пришлось дожидаться электрички целый час Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Жители станции Мочище столкнулись с невозможностью добраться до Новосибирска сегодня утром: электричка из Болотного опоздала на час. О внезапном транспортном коллапсе НГС рассказала пассажирка Яна Третьякова.

— Сначала выстроилась огромная очередь просто в кассу. Мы все думали, что опаздываем, потому что не работал ни один терминал, бесконтактно купить билет было невозможно. Но потом объявили, что электричка на 07:46 задерживается на час, — рассказала сибирячка. — Мы, конечно, очень «обрадовались», представляете, все опаздываем на работу, а выбраться в город невозможно, автобус переполнен.

По словам пассажирки, она впервые сталкивается с таким серьезным сбоем: терминалы периодически не работают, но никогда — одновременно. Она отметила, что единственная серьезная задержка электропоезда произошла прошлой зимой в сорокоградусный мороз, который хоть как-то мог объяснить опоздание.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу РЖД. По словам железнодорожников, неработающие терминалы и две опоздавших электрички — явления не связанные:

— Из-за незапланированной остановки по техническим причинам грузового состава на перегоне Ояш-Мошково два пригородных поезда сообщением Болотное — Новосибирск-Главный следовали с отклонением от графика, — ответили в компании, извинившись за доставленные неудобства перед пассажирами.

Какая именно техническая причина помешала товарняку вовремя проехать перегон, в компании РЖД не уточнили. Терминалы в это время, уточнили в компании, не работали из-за обновления программного обеспечения.

— Для бесперебойной работы билетопечатающих терминалов осуществляется регулярное плановое техобслуживание и обновление программного обеспечения. Обновление программного обеспечения терминалов на станции Мочище осуществлялось сегодня утром, — заверили железнодорожники.

В РЖД заверили, что сейчас терминалы работают в штатном режиме.