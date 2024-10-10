«Умные» светофоры и «Восточный обход»: в мэрии назвали инструменты для борьбы с пробками в Новосибирске

Власти утверждают, что разгрузить движение в городе поможет строительство «Восточного обхода» и «Южного транзита» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска продолжают ежедневно возмущаться огромными пробками в городе, особенно в часы-пик. В мэрии НГС рассказали, какую работу проделывают власти для борьбы с заторами.

Как отмечают в муниципалитете, в Новосибирске активно внедряют интеллектуальную транспортную систему (ИТС), чтобы улучшить проходимость дорог. Так, в 2023 году в городе модернизировали 23 светофора, оснастив их новыми детекторами для мониторинга транспортных потоков и адаптивного управления.

В мэрии отмечают, что план на 2024 год предполагает модернизацию еще 98 светофоров. Такие меры помогут в режиме реального времени реагировать на изменения дорожной ситуации и повышать пропускную способность.

— Негативное воздействие на дорожно-транспортную обстановку в Новосибирске оказывает и факт отсутствия полноценного обхода города. Такая ситуация способствует тому, что большой поток транзитного транспорта вынужден двигаться по улично-дорожной сети города, тем самым перегружая ее, — говорят в администрации.

В муниципалитете напомнили, что на данный момент ведутся работы по строительству «Восточного обхода» и проектированию «Южного транзита». Эти новые маршруты должны значительно разгрузить улично-дорожную сеть.

Кроме того, с 22 апреля этого года ввели ограничение на движение тяжёлых грузовиков с массой более 12 тонн и медленных автомобилей с максимальной скоростью до 30 км/ч по местным дорогам с 6:00 до 22:00. Эти меры, как заявляют в мэрии, направлены на сокращение транзитного трафика в пределах города и улучшение транспортной обстановки.