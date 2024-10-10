НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

зап.

 754мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42

Трое подростков пострадали в ДТП

Как мэрия избавится от пробок
Лайфхаки для уютного дома
Оставили без школы
24-летний фермер
Надо ли гладить бельё
Список осенних грибов
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Умные» светофоры и «Восточный обход»: в мэрии назвали инструменты для борьбы с пробками в Новосибирске

«Умные» светофоры и «Восточный обход»: в мэрии назвали инструменты для борьбы с пробками в Новосибирске

На ситуацию с многокилометровыми заторами, согласно заявлению мэрии, влияют сразу несколько факторов

155
1 комментарий

Власти утверждают, что разгрузить движение в городе поможет строительство «Восточного обхода» и «Южного транзита»

Жители Новосибирска продолжают ежедневно возмущаться огромными пробками в городе, особенно в часы-пик. В мэрии НГС рассказали, какую работу проделывают власти для борьбы с заторами.

Как отмечают в муниципалитете, в Новосибирске активно внедряют интеллектуальную транспортную систему (ИТС), чтобы улучшить проходимость дорог. Так, в 2023 году в городе модернизировали 23 светофора, оснастив их новыми детекторами для мониторинга транспортных потоков и адаптивного управления.

В мэрии отмечают, что план на 2024 год предполагает модернизацию еще 98 светофоров. Такие меры помогут в режиме реального времени реагировать на изменения дорожной ситуации и повышать пропускную способность.

— Негативное воздействие на дорожно-транспортную обстановку в Новосибирске оказывает и факт отсутствия полноценного обхода города. Такая ситуация способствует тому, что большой поток транзитного транспорта вынужден двигаться по улично-дорожной сети города, тем самым перегружая ее, — говорят в администрации.

В муниципалитете напомнили, что на данный момент ведутся работы по строительству «Восточного обхода» и проектированию «Южного транзита». Эти новые маршруты должны значительно разгрузить улично-дорожную сеть.

Кроме того, с 22 апреля этого года ввели ограничение на движение тяжёлых грузовиков с массой более 12 тонн и медленных автомобилей с максимальной скоростью до 30 км/ч по местным дорогам с 6:00 до 22:00. Эти меры, как заявляют в мэрии, направлены на сокращение транзитного трафика в пределах города и улучшение транспортной обстановки.

Ранее НГС писал о том, что жители Затулинки вынуждены пешком обходить пробки.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,37

Светлана,43

Елена,47

Витя,31

Ксеня,51

Серж,74

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление