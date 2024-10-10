«Работайте на Затулинке!»: читатели НГС предложили способы сократить пробки в Новосибирске

Пробки на Затулинке давно уже стали привычными Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Читатели НГС отреагировали на планы мэрии Новосибирска отремонтировать и построить несколько дорог в Кировском районе к 2030 году. Они оставили почти две сотни комментариев к публикации и продолжают высказывать свои предположения о том, как облегчить трафик на проблемных улицах. НГС собрал самые интересные и самые странные мнения.

Часть новосибирцев немедленно озвучили, откуда, по их мнению, на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина пробки:

— Это просто строительство новых ЖК без строительства новых дорог, мостов и развязок, — считает Alx Nsk.

— Аппендицит Бугринского моста надо было заворачивать не в сторону Ватутина, а выводить сразу на Советское шоссе, — заявил гость, вероятно, путая аппендицит с аппендиксом. — Теперь этот аппендицит выводить некуда, кроме как вдоль Затулинки, засыпав Тулку в коллектор. Капец, градостроители хоть бы на карту города смотрели, перед тем, как строить.

Другие читатели поделились своими соображениями о том, что могло бы хоть немного облегчить жуткие заторы на выезде из проблемного жилмассива:

— Отличное решение довести до ума трамвай! И хорошо бы закончить ремонт трамвайных путей на ул. Мира. А то обещано было трамваи еще в августе пустить, а тут уж почти середина осени на дворе, — заметил Linguist.

— Предлагаю восстановить станцию электрички О.П. 13 км. Была ведь такая, под мостом, как раз напротив хладокомбината. Для удобства можно сдвинуть ее правее, чтобы автобусы могли подъезжать. Все облагородить, подъезд удобный сделать, — внес предложение Гость.

— Не хватает короткого выезда на мост, приходится выезжать на участок Ватутина, даже если не надо по ней дальше ехать, а это заторы. А так бы, прыг — и на Большевичку. На Прокопьевской — то же самое. Много транзитного транспорта в одну полосу. 2-я Прокопьевская могла быть полноценным дублером, которому не мешал бы тихоходный автобус, — представил целый план развития Затулинки пользователь под ником Автопассажироход. — Была еще старая дорога вдоль лесополосы, Санягина, от Петухова до Прокопьевской. Она отлично бы разгрузила Бронные и Прокопьевскую, но «гении» решили это направление застроить.

Другой читатель неожиданно обвинил в пробках пешеходов:

— Давно еще писал, что на площади Кирова нужно все остановки и пешеходные переходы отодвинуть на 100 метров от площади, и будет счастье. Все пробки от того, что пешеходы слоняются без дела и тормозят поток, — заявил неавторизованный пользователь. Судя по отсутствию плюсов и обилие минусов под комментарием, народной поддержки он не нашел.

Многие читатели НГС решили позлословить над положением тех, кто живет на Затулинке.

— Вопрос, кто эти люди, кто покупает квартиры в фактически уже отрезанном от мира районе, что у них в голова? Достаточно пару раз приехать посмотреть район, выбранный для проживания. И, казалось бы, сразу станет понятно, что не вариант, — заявил Гость.

— Куда вы все едете?! Работайте на Затулинке! В центре пусть жители центра работают, каждый работайте в своём районе, и ходите пешком, здоровее будете, — заявил читатель с набором цифр вместо ника.

— Нужно прекратить регистрацию автомобилей для жителей Кировского района, и проблема будет решена. Сказать, всё ребята, sold out. Живете в Кировском — добро пожаловать на транвай (Орфография оригинала сохранена. — Прим. Ред.), по прописке только он вам и положен, — переплюнул его Гость.