Самолет так и не прилетел: пассажиры не могут отправиться из Новосибирска в Москву уже двое суток

Борт поздно прибыл Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на двое суток задержали рейс Новосибирск — Москва. Самолет авиакомпании «Якутия» должен был вылететь еще в понедельник, 7 октября, в обед.

Вчера время вылета перенесли на 8 октября на 21:50. Сегодня утром стало известно, что время вылета — 9 октября 11:15. Причем, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, пассажиры прошли регистрацию вчера в 19:50 и их посадили на борт в 23:10.

Вылет переносили два раза Источник: tolmachevo.ru











Как рассказали в пресс-службе Толмачево вчера, 8 октября, задержка объясняется поздним прибытием борта в аэропорт. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия за соблюдением прав пассажиров.

В авиакомпании «Якутия» объяснили, что первая задержка была из-за плохих метеоусловий в аэропорту на Эльге. Борт ушел на запасной аэропорт. А вчера, 8 октября, у воздушного судна обнаружили неисправности. В авиакомпании уточнили, что тем пассажирам, которые обратились по вопросам проживания и питания, всё обеспечили в соответствии с законом.