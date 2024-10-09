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Дороги и транспорт Самолет так и не прилетел: пассажиры не могут отправиться из Новосибирска в Москву уже двое суток

Самолет так и не прилетел: пассажиры не могут отправиться из Новосибирска в Москву уже двое суток

Самолет «Якутии» не может вылететь из Новосибирска в Москву с 7 октября

2 118
15 комментариев

Борт поздно прибыл

В Новосибирске на двое суток задержали рейс Новосибирск — Москва. Самолет авиакомпании «Якутия» должен был вылететь еще в понедельник, 7 октября, в обед.

Вчера время вылета перенесли на 8 октября на 21:50. Сегодня утром стало известно, что время вылета — 9 октября 11:15. Причем, по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, пассажиры прошли регистрацию вчера в 19:50 и их посадили на борт в 23:10.

Вылет переносили два раза

Как рассказали в пресс-службе Толмачево вчера, 8 октября, задержка объясняется поздним прибытием борта в аэропорт. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия за соблюдением прав пассажиров.

В авиакомпании «Якутия» объяснили, что первая задержка была из-за плохих метеоусловий в аэропорту на Эльге. Борт ушел на запасной аэропорт. А вчера, 8 октября, у воздушного судна обнаружили неисправности. В авиакомпании уточнили, что тем пассажирам, которые обратились по вопросам проживания и питания, всё обеспечили в соответствии с законом.

Если вы пассажир этого рейса, свяжитесь с нами.

Звоните8-923-157-00-00
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На прошлой неделе в Новосибирске самолет компании S7, следующий из Читы в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске.

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Комментарии
16
238458721
40 минут
ну вот и началось..
Гость
23 минуты
Т.е. в первой попытке ,если бы погода была норм, то самолёт улетел бы неисправный !!!???
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