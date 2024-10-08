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Дороги и транспорт В Новосибирске готовятся к борьбе с гололедом — сколько тонн смесей закупили для улиц города

В Новосибирске готовятся к борьбе с гололедом — сколько тонн смесей закупили для улиц города

В некоторых районах города будут применять «Бионорд»

1 044
4 комментария

Подготовка к предстоящей зиме продолжается

Так, на улицах Первомайского района применять «Бионорд» не планируют. Дороги и тротуары будут посыпать смесью отсева горных пород и солью. К предстоящей зиме уже заготовлено 200 тонн противогололедного материала.

В Кировском районе будут использовать «Бионорд» на территории ледовой арены. Власти уже подготовили 130,48 тонны этого материала. На улицах района планируют применить отсев горных пород, для этого подготовили 81,91 тонны смеси.

Для обработки улиц в Ленинском районе подготовили 809,45 тонны «Бионорда» и 2000 тонн отсева горных пород. А для Дзержинского района закупили 6600 тонн песка и соли.

В Калининском районе улицы от наледи будут обрабатывать отсевом горных пород, уже подготовили 9 тысяч тонн. Также для содержания дорог будут применять песко-соляную смесь. Администрация района уже закупила 20 тонн этой смеси, еще 70 тонн должны доставить в ближайшее время.

Для обработки верхней зоны Академгородка в Советском районе будут использовать «Бионорд». Администрация уже закупила 823,6 тонны этих реагентов. На остальных улицах района будет использовать песко-соляную смесь. Уже заготовлено 5011,4 тонны песко-соляной смеси, 4200 тонн соли и 2300 тонн песка.

Помимо этого, власти города к предстоящей зиме подготовили: 9382 тонны — противогололедных материалов, 15 182 тонны отсева дробления горных пород. Также к предстоящим холодам закупили 2300 тонн соли, 4200 тонн песка, 3450 тонн «Бионорда» универсального, реагент «Бионорд» (сухая фаза) для посыпки дорог — 2489 тонн и реагент «Бионорд» (жидкая фаза) — 75 тонн. Их распределят между остальными района города.

Ранее стало известно, что на уборку улиц Новосибирска этой зимой выйдут 576 машин. Власти города рассказали, на сколько процентов готова спецтехника.

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Комментарии
4
Гость
37 минут
С такими чиновниками врагов не надо!
Гость
36 минут
Академ который год душат этим бионордом
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