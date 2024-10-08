Мэрия Новосибирска оставит район на окраине без новых автобусов — что может изменить решение

Всего в «Радуге Сибири» планируют построить 17 домов. Пока сданы и заселены 8 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Olya K / 2ГИС











В Новосибирске не планируют в ближайшее время увеличивать количество автобусов до микрорайона «Радуга Сибири». Ранее жители сообщили о недостаточном, по их мнению, количестве транспорта.

С остальной частью города жилмассив связывает единственный автобусный маршрут — 94-й («М. „Площадь Маркса“ — ЖК „Радуга Сибири“»). На нем работают четыре автобуса.

— А микрорайон всё равно расстраивается. Людей всё больше и больше, тем более школьников очень много тоже. Четыре автобуса — это прям очень смешно. Водители стараются, где-то интервал — 40 минут, где-то — почти час. Бывают задержки, — рассказывала НГС жительница микрорайона Алена.

В пресс-службе застройщика микрорайона, концерне «Сибирь», подтвердили, что на маршруте № 94 действительно работают 4 автобуса. Увеличение их количества находится в ведении мэрии.

В городской администрации объяснили, что количество единиц транспорта на этом маршруте и так увеличили с 2 до 4.

— Вопрос увеличения количества подвижного состава на данном маршруте будет рассмотрен в дальнейшем по мере застройки территории жилмассива «Радуга Сибири» и сдачи жилых зданий в эксплуатацию, — рассказали в мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС.

Улучшение транспортной ситуации, по словам мэрии, жилмассива связано с «мероприятиями по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети» самого ЖК и автомобильных дорог.

— В среднесрочной перспективе до ЖК «Радуга Сибири» планируется продление трамвайного движения по новым участкам улицам Титова и Дукача и изменение действующей муниципальной маршрутной сети с обеспечением устойчивой связи с ближайшей станцией метрополитена, что значительно улучшит транспортное обслуживание направления, — добавили в администрации.

Кроме автобуса, до ЖК «Радуга Сибири» ездит электричка (станция расположена в полутора километрах от ближайшего дома ЖК). Некоторые жители домов микрорайона добираются до остановки, расположенной в «Чистой Слободе» и уезжают оттуда. Но, как рассказывали они НГС, сделать это бывает сложно — приходится пройти пустырь, где фактически нет дорог.