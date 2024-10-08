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Самолет в Москву задержался больше, чем на 24 часа

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Дороги и транспорт Задержка больше суток: из Новосибирска не может улететь самолет в Москву

Задержка больше суток: из Новосибирска не может улететь самолет в Москву

Пассажиры должны были отправиться в столицу в обед

1 954
7 комментариев

Самолет из Новосибирска задержали

В Новосибирске задержался самолет, который должен улететь во Внуково в Москву. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс должен был вылететь в 14:10 7 октября, но сейчас расчетное время 21:50 8 октября.

Регистрация, по данным онлайн-табло, началась 7 октября в 13:40, а закончилась в 14:30 7 октября. Номер рейса R3 688, это авиакомпания «Якутия».

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Толмачево и в авиакомпанию. На момент публикации ответов не было.

На прошлой неделе в Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines отправился в Дубай с задержкой более чем на 8 часов.

Если вы пассажир этого рейса, свяжитесь с нами

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Обновлено

Как рассказали в пресс-службе Толмачево, задержка объясняется поздним прибытием борта в аэропорт.

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Комментарии
7
Mr. President
43 минуты
ах ХА ха ))) наверное МС21, 10 лет импортозамещения не пришли даром)))
Гость
43 минуты
Странно, рейс из Новосибирска в Москву, а авиакомпания - "Якутия". Как говорится, что она тут забыла.
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