Задержка больше суток: из Новосибирска не может улететь самолет в Москву

Самолет из Новосибирска задержали Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске задержался самолет, который должен улететь во Внуково в Москву. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс должен был вылететь в 14:10 7 октября, но сейчас расчетное время 21:50 8 октября.

Регистрация, по данным онлайн-табло, началась 7 октября в 13:40, а закончилась в 14:30 7 октября. Номер рейса R3 688, это авиакомпания «Якутия».

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Толмачево и в авиакомпанию. На момент публикации ответов не было.

На прошлой неделе в Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines отправился в Дубай с задержкой более чем на 8 часов.

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