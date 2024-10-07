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Дороги и транспорт «Мосты нужны, а не полосы»: новосибирцы высказались о планах по созданию выделенных полос

«Мосты нужны, а не полосы»: новосибирцы высказались о планах по созданию выделенных полос

Мнения горожан разделились

2 122
32 комментария

Движение общественного транспорта по выделенным полосам должно уменьшить уровень пробок

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают публикацию НГС о планах мэрии по созданию выделенных полос для общественного транспорта. Некоторые горожане рады этой новости, а другие считают, что идея останется на уровне обсуждений.

По данным мэрии, до 2030 года в Новосибирске планируется создать 56,22 километра выделенных полос (28,11 в каждую сторону). Сейчас в городе обустроено 25,4 километра таких полос (12,7 в каждую сторону).

Подавляющее большинство новосибирцев уверено, что заявления властей не будут реализованы на практике:

— Ключевое слово «хотят». Опять про планы и хотелки, — пишет пользователь Алёна Свистоплясова.

— Эту болтовню забудут уже через месяц. А через год выдадут очередную фантазию, — считает Гость.

Другая часть новосибирцев полагает, что создание выделенных полос не поможет в борьбе с пробками и не улучшит работу общественного транспорта.

— Дороги надо строить, расширять существующие, строить мосты, эстакады, а вы только полосы добавлять и парковки сносить можете, — возмущается пользователь с ником 188052042.

— Какой смысл делать выделенные полосы, если они не работают? На Титова постоянно на выделенке запаркованный транспорт стоит, также и на Станиславского. Поставили знаки, а про контроль забыли. И все нарушают безнаказанно, — утверждает Гость.

Есть и горожане, которых обрадовали новости о создании новых выделенных полос:

— Прекрасная идея! Её нужно обязательно воплотить, и помимо автобусов-троллейбусов на эти выделенные полосы переместить с тротуаров всю эту «электросамокатную ораву» и велодоставщиков тоже. Тротуары — для пешеходов, — пишет один из комментаторов.

— Выделенные полосы для общественного транспорта — это замечательно. Но было бы ещё замечательнее, если бы привели в порядок дороги, продумали парковки и развязки, — считает Yumare.

Ранее НГС писал о том, что в мэрии подсчитали среднюю зарплату водителей автобусов в Новосибирске.

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Комментарии
32
Ханна Намити
1 час
какие выделенные полосы? где дороги, где развязки???
Поддерживаю
1 час
Зимой эти выделенные полосы для транспорта становятся полосой для снега и постоянно завалены, на ул Ватутина это стабильно.
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