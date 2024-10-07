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Дороги и транспорт На Большевистской пробка растянулась на 5 километров — где еще не проехать

На Большевистской пробка растянулась на 5 километров — где еще не проехать

В пробке встали въезды на оба моста

1 775
8 комментариев

Ситуация в городе оценивается в пять баллов

В Новосибирске утром в понедельник, 7 октября, собрались пробки. Большой затор образовался на Большевистской. Его длина составила около 5 километров.

Пробки появились утром в понедельник

По информации 2ГИС, пробки собрались в разных районах города. Заторы образовались на Гусинобродском шоссе, Красном проспекте, Октябрьской магистрали.

Оба моста, по данным 2ГИС, свободны. Пробка собралась на въезде на Октябрьский мост, в районе площади Труда и проезда Энергетиков. Там, по сообщениям пользователей, произошло ДТП.

На левом берегу заторы есть на Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и на Советском шоссе.

В целом 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов.

В воскресенье в Новосибирске собралась пробка в 7 километров на Северном обходе.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Сейчас пробках из-за ремонта моста - не все успевают проехать и перегораживают перекресток для встречки. А ремонт похоже будет еще годами. В Китае за это время 5 новых мостов построили бы и в 5 раз дешевле.
Гость
39 минут
А Димитровский мост ремонтировать бросили окончательно? Тогда, хотя бы блоки убрали с проезжей части, затор меньше бы был.
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