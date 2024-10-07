На Большевистской пробка растянулась на 5 километров — где еще не проехать

Ситуация в городе оценивается в пять баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске утром в понедельник, 7 октября, собрались пробки. Большой затор образовался на Большевистской. Его длина составила около 5 километров.

Пробки появились утром в понедельник Источник: 2ГИС











По информации 2ГИС, пробки собрались в разных районах города. Заторы образовались на Гусинобродском шоссе, Красном проспекте, Октябрьской магистрали.

Оба моста, по данным 2ГИС, свободны. Пробка собралась на въезде на Октябрьский мост, в районе площади Труда и проезда Энергетиков. Там, по сообщениям пользователей, произошло ДТП.

На левом берегу заторы есть на Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и на Советском шоссе.

В целом 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов.