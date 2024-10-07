Авиаотрасль России лихорадит — что будет с ценами на билеты и как не разориться на полетах

Авиаперелеты в стране беспокоят даже Госдуму Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Цены на авиаперелеты на Ближний Восток резко подскочат, а цены на полеты внутри России (в Дагестан и некоторые другие регионы) уже взлетели. На зарубежные авиаперевозки влияет конфликт между Ираном и Израилем, из-за которого приходилось закрывать небо над несколькими странами. В случае эскалации конфликта рейсы будут отправляться в облет, затраты авиакомпаний на перелеты вырастут, и они будут вынуждены поднять цены, прогнозируют в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Подробности — в материале MSK1.RU.

Вмешалась Госдума

Между тем уже внутри самой России ситуация с ценами на авиаперелеты вызывает особую обеспокоенность даже у депутатов Госдумы. Депутат Бийсултан Хамзаев отметил, что стоимость билетов в некоторые регионы завышена в 3–5 раз. Спикер Вячеслав Володин поручил профильным комитетам провести мониторинг цен на авиабилеты. Также планируется пригласить министра транспорта Романа Старовойта для обсуждения ситуации и отчета о проводимой работе.

Депутаты Госдумы ожидают от министра транспорта отчета о мерах, принимаемых для контроля за ценами на авиаперелеты. Тем более что наверняка перевозчики захотят их снова взвинтить перед новогодними праздниками.

— В преддверии новогодних праздников цены на авиабилеты обычно повышаются, — говорит MSK1.RU профессор РЭУ, доктор экономических наук Юрий Ляндау. — Во-первых, спрос на авиаперевозки в этот период значительно возрастает. Во-вторых, авиакомпании хотят компенсировать дополнительные расходы на обслуживание и безопасность, а также убытки предыдущих периодов. Если смотреть с позиции авиаперевозчиков, у них действительно большие расходы, им их нужно компенсировать. Но если посмотреть с позиции покупателей авиабилетов, то думаешь: ну сколько можно-то, цены на авиабилеты уже просто космические.

Согласен с коллегой и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он замечает, что на цену авиабилетов влияет множество факторов. И сейчас почти все они негативные.

— После окончания летнего сезона спрос на авиаперевозки обычно снижается, что обычно приводит к снижению цен на внутренние и международные рейсы. Так, по данным Росстата, стоимость авиабилетов экономкласса снизилась на 8,8% сразу после завершения летнего сезона, — говорит Щербаченко. — Однако в октябре и ноябре могут быть повышенные цены на популярные направления, особенно в связи с осенними каникулами. За сентябрь после летнего падения стоимость авиаперелета экономклассом выросла на 6,5%, опять-таки, по данным Росстата.

— Декабрьского всплеска цен ожидаете?

— Конечно! С приближением новогодних праздников спрос на авиабилеты всегда возрастает, что и приводит к росту цен. Особенно это касается популярных направлений для отдыха и зимних курортов.

Я бы рекомендовал бронировать билеты заранее, чтобы избежать значительного повышения цен. За 2 месяца на внутренних рейсах и за 2,5–3 месяца на международных можно найти более выгодные предложения для покупки авиабилетов. Следите за акциями авиакомпаний, используйте гибкие даты для поиска билетов и подписывайтесь на уведомления о снижении цен.

Повышения цен не избежать?

Вступиться за авиакомпании решил еще один спикер MSK1.RU Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат». По его словам, повышение цен объективно связано с увеличением расходов перевозчиков.

— Если помните, в июле много говорили о том, что повышение ставки сбора на аэронавигационное обслуживание с 1 августа спровоцирует рост цен на билеты вплоть до 50%. Но это было преувеличением, потому что этот сбор не превышает 3% от стоимости перелета. Цены на билеты в августе выросли, но это наблюдается ежегодно и связано, в первую очередь, с высоким сезоном, — объясняет Матвеев. — А цены традиционно растут на те направления, на которые высокий спрос (Турция, Египет, Сочи).

— Депутаты Госдумы требуют жесткого госрегулирования цен на авиабилеты. Как вы думаете, это реально сработает?

— Реально на рост цен на авиаперелеты влияют объективные факторы, такие как волатильность рубля, рост цен на авиакеросин, техобслуживание, ремонт и запчасти для самолетов.

И госрегулирование цен — не самый лучший выход, потому что оно может привести к самым негативным последствиям. Так как продажи билетов стартуют за несколько месяцев до вылетов, их начнут сразу расхватывать перекупщики. Что приведет к тому, что в сезон билетов в кассе не будет и купить их можно будет только у спекулянтов.

— Но цены ведь действительно астрономические. А что делать потребителю?