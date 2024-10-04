Мэрия назвала сроки подготовки проекта для продления метро — следующей станцией будет «Молодежная»

Мэрия Новосибирска планирует пролить Дзержинскую линию метро. За станцией «Золотая Нива» хотят построить «Молодежную». В муниципалитете назвали сроки подготовки проекта для продления метро.
— После проверки документации будут объявлены конкурсные процедуры по определению организации для создания генеральной проектной документации. Для проектной организации установлен срок окончания работ — I квартал 2026 года, — говорится в ответе на запрос.
Также мэрия планирует строительство перегонного тоннеля от станции «Березовая роща» до станции «Золотая нива».
Ранее Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Новый тариф будет составлять минимум 40 рублей.