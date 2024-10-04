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Дороги и транспорт Мэрия назвала сроки подготовки проекта для продления метро — следующей станцией будет «Молодежная»

Мэрия назвала сроки подготовки проекта для продления метро — следующей станцией будет «Молодежная»

Также планируется строительство перегонного тоннеля

2 285
60 комментариев

Точные сроки строительства пока неизвестны

Мэрия Новосибирска планирует пролить Дзержинскую линию метро. За станцией «Золотая Нива» хотят построить «Молодежную». В муниципалитете назвали сроки подготовки проекта для продления метро.

— После проверки документации будут объявлены конкурсные процедуры по определению организации для создания генеральной проектной документации. Для проектной организации установлен срок окончания работ — I квартал 2026 года, — говорится в ответе на запрос.

Также мэрия планирует строительство перегонного тоннеля от станции «Березовая роща» до станции «Золотая нива».

Ранее Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Новый тариф будет составлять минимум 40 рублей.

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Комментарии
60
Живущий в Сибири
1 час
Даже комментировать этот, очередной, бред не хочется.
238458721
1 час
Вы спортивную достройте и откройте.. Не смешите своими планами .Вам никто не верит.
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