«Город встречает гостей пробками»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — где самые большие заторы

Восьмибалльные пробки сковали Новосибирск вечером, 4 октября. По данным сервиса 2ГИС, заторы образовались на обоих берегах.
Наиболее загруженной ситуация оказалась на правом берегу. Заторы образовались на Красном проспекте и проспекте Димитрова, Октябрьской и Вокзальной магистрали, улице Фрунзе, Ипподромской, Фабричной, Владимировской и Нарымской.
На левом берегу движение встало на проезде Энергетиков, улицах Станиславского, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина.
Также заторы собрались на подъездах к Димитровскому мосту и на Речном вокзале.
В комментариях в сервисе 2ГИС водители делятся своим негодованием.
— Я не успею съесть шаурму, а пассажиры автобуса всё аппетитнее, — беспокоится Злата.
— Это всё северное сияние виновато, — ищет причину пробок в природном явлении Максим.
— Есть «Лейз» с крабом, подходите, — предлагает скрасить ожидание другим автомобилистам Ольга.
— Новосибирск встречает гостей пробками. Главная достопримечательность города — пробки, — отметила Ксения Шумкова.
— Помогите мне выжить в этом городе с такими пробками, — уже отчаялся Антон.
— Когда летающие машины будут? — ожидает чудо Юрий.
Ну а кто-то настолько устал в пробке, что уже начал играть в «Города»:
— Хабаровск, вам на «К», — написал Никита.
— Кемерово, следующему на О, — ответила ему Оксана.
Ранее пробка почти в 10 километров собралась на Бердском шоссе.