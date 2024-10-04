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Дороги и транспорт «Город встречает гостей пробками»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — где самые большие заторы

«Город встречает гостей пробками»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — где самые большие заторы

Пробки на дорогах оцениваются в восемь баллов

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5 комментариев

Самыми загруженным оказались Красный проспект, Фрунзе и проезд Энергетиков

Восьмибалльные пробки сковали Новосибирск вечером, 4 октября. По данным сервиса 2ГИС, заторы образовались на обоих берегах.

Наиболее загруженной ситуация оказалась на правом берегу. Заторы образовались на Красном проспекте и проспекте Димитрова, Октябрьской и Вокзальной магистрали, улице Фрунзе, Ипподромской, Фабричной, Владимировской и Нарымской.

На левом берегу движение встало на проезде Энергетиков, улицах Станиславского, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина.

Также заторы собрались на подъездах к Димитровскому мосту и на Речном вокзале.

Ситуацию осложняют ДТП и перекрытия

В комментариях в сервисе 2ГИС водители делятся своим негодованием.

— Я не успею съесть шаурму, а пассажиры автобуса всё аппетитнее, — беспокоится Злата.

— Это всё северное сияние виновато, — ищет причину пробок в природном явлении Максим.

— Есть «Лейз» с крабом, подходите, — предлагает скрасить ожидание другим автомобилистам Ольга.

— Новосибирск встречает гостей пробками. Главная достопримечательность города — пробки, — отметила Ксения Шумкова.

— Помогите мне выжить в этом городе с такими пробками, — уже отчаялся Антон.

— Когда летающие машины будут? — ожидает чудо Юрий.

Ну а кто-то настолько устал в пробке, что уже начал играть в «Города»:

— Хабаровск, вам на «К», — написал Никита.

— Кемерово, следующему на О, — ответила ему Оксана.

Ранее пробка почти в 10 километров собралась на Бердском шоссе.

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Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
10 минут
Чипсы, шаурма и пробки - вот отдых новосибирца после работы.
Гость
13 минут
Необходимо поднимать цены на бензин в десятки раз.
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