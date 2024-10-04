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Дороги и транспорт Сразу на 5 рублей: как менялась цена на проезд в новосибирском метро за шесть лет

Сразу на 5 рублей: как менялась цена на проезд в новосибирском метро за шесть лет

Самый резкий рост был зафиксирован в прошлом году

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21 комментарий

Цена проезда резко увеличилась в прошлом году

В Новосибирске могут поднять цену на проезд в метро до 40 рублей. Если еще пять лет назад такая цифра казалась запредельно высокой, то сейчас она только на 5 рублей больше, чем действующий тариф. Но стоит учитывать, что за последние годы цену поднимали на 5 рублей только один раз.

Показываем в одной картинке, как рос тариф с 2018 года.

В 2019 году цена поднялась на три рубля — с 22 до 25 рублей. В следующие два года тариф увеличивался на рубль, и в 2021 году достиг 27 рублей. В 2022-м цена увеличилась до 30 рублей. В 2023 году стоимость проезда подняли до 35 рублей.

Цены на проезд в общественном транспорте могут меняться не чаще одного раза в год. Поэтому, если власти согласуют повышение, то цена может увеличиться не раньше декабря 2024 года.

Новосибирцы активно обсуждали новость о том, что проезд может подорожать до 40 рублей. Мы собрали самые эмоциональные комментарии читателей в одной подборке.

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Комментарии
23
274444392
1 час
Нужно отнестись к этому с пониманием. Ну а так в принципе всё идёт по плану!
Гость
1 час
цены растут, но ни новых станций, н повышения кач-ва услуг - нет. Итак везде у нас в стране...парадокс
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