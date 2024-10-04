Сразу на 5 рублей: как менялась цена на проезд в новосибирском метро за шесть лет

В Новосибирске могут поднять цену на проезд в метро до 40 рублей. Если еще пять лет назад такая цифра казалась запредельно высокой, то сейчас она только на 5 рублей больше, чем действующий тариф. Но стоит учитывать, что за последние годы цену поднимали на 5 рублей только один раз.
Показываем в одной картинке, как рос тариф с 2018 года.
В 2019 году цена поднялась на три рубля — с 22 до 25 рублей. В следующие два года тариф увеличивался на рубль, и в 2021 году достиг 27 рублей. В 2022-м цена увеличилась до 30 рублей. В 2023 году стоимость проезда подняли до 35 рублей.
Цены на проезд в общественном транспорте могут меняться не чаще одного раза в год. Поэтому, если власти согласуют повышение, то цена может увеличиться не раньше декабря 2024 года.
Новосибирцы активно обсуждали новость о том, что проезд может подорожать до 40 рублей. Мы собрали самые эмоциональные комментарии читателей в одной подборке.