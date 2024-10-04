Сразу на 5 рублей: как менялась цена на проезд в новосибирском метро за шесть лет

Цена проезда резко увеличилась в прошлом году Источник: Анна Богданова / NGS.RU











В Новосибирске могут поднять цену на проезд в метро до 40 рублей. Если еще пять лет назад такая цифра казалась запредельно высокой, то сейчас она только на 5 рублей больше, чем действующий тариф. Но стоит учитывать, что за последние годы цену поднимали на 5 рублей только один раз.

Показываем в одной картинке, как рос тариф с 2018 года.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Цены на проезд в общественном транспорте могут меняться не чаще одного раза в год. Поэтому, если власти согласуют повышение, то цена может увеличиться не раньше декабря 2024 года.