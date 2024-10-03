Пробка в почти 10 километров на Бердском шоссе — там столкнулись три грузовика

Сегодня, 3 октября, на дороге от Бердска до Академгородка образовалась длинная пробка из-за столкновения трех грузовиков. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».
На карте видно, что затор протянулся от строительного магазина «Бастион» в Бердске до пересечения Бердского шоссе с улицей Дзержинского. Длина пробки — почти 10 километров.
— Пробка образовалась из-за столкновения трех грузовиков у поселка Кирово, — сообщают очевидцы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Подробности и причины аварии пока неизвестны. Оперативный комментарий Госавтоинспекции на момент написания материала получить не удалось.
Ранее НГС писал о том, как сотни новосибирцев пытались выбраться с территории нового ЛДС.