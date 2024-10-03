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Дороги и транспорт Пробка в почти 10 километров на Бердском шоссе — там столкнулись три грузовика

Пробка в почти 10 километров на Бердском шоссе — там столкнулись три грузовика

В целом дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла

4 179
25 комментариев

ДТП, по словам очевидцев, произошло возле поселка Кирово

Сегодня, 3 октября, на дороге от Бердска до Академгородка образовалась длинная пробка из-за столкновения трех грузовиков. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

На карте видно, что затор протянулся от строительного магазина «Бастион» в Бердске до пересечения Бердского шоссе с улицей Дзержинского. Длина пробки — почти 10 километров.

Движение в сторону Новосибирска затруднено

— Пробка образовалась из-за столкновения трех грузовиков у поселка Кирово, — сообщают очевидцы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Подробности и причины аварии пока неизвестны. Оперативный комментарий Госавтоинспекции на момент написания материала получить не удалось.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, как сотни новосибирцев пытались выбраться с территории нового ЛДС.

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Комментарии
25
styil
46 минут
совсем дороги без присмотра - только штрафы собирать горазды...
Ханна Намити
31 минута
не удивительно! как себя ведут на дорогах эти самосвалы, как будь то на спорткаре несется!
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