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Дороги и транспорт Мэрия пообещала новые трамвайные линии в Клюквенный и Плющихинский — что со сроками

Мэрия пообещала новые трамвайные линии в Клюквенный и Плющихинский — что со сроками

Сначала повезет жителям «Чистой Слободы» и «Радуги Сибири»

883
17 комментариев

Цена одного километра новых линий может достигать миллиарда

В мэрии Новосибирска озвучили планы по развитию трамвайного сообщения, пообещав запустить новые линии в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский.

Как объяснили в муниципалитете в ответе на запрос НГС, мероприятия, направленные на модернизацию и расширение общественного транспорта, регламентированы программой на 2018–2030 годы.

Согласно планам городских властей, в первую очередь трамвайные линии будут проложены до микрорайонов «Чистая Слобода» и «Радуга Сибири», после чего внимание будет сосредоточено на Южно-Чемском, Родниках, и только потом на Клюквенном и Плющихинском микрорайонах.

— На перспективных и существующих трамвайных линиях с учетом обновления подвижного состава планируется эксплуатация как односекционных трамвайных вагонов, так и модификаций особо большой вместимости, — подчеркнули в мэрии.

Ранее НГС писал, что в мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: цена за один километр может достигать миллиарда.

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Комментарии
17
eskimos
16 минут
километр за миллиард. ну да. бабло само себя не украдёт. 87% одобряют. бгггг
жму 200
47 минут
с мостами уже повезло, так что чушпаны ждите 🤣🤣🤣
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