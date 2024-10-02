Мэрия пообещала новые трамвайные линии в Клюквенный и Плющихинский — что со сроками

Цена одного километра новых линий может достигать миллиарда Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











В мэрии Новосибирска озвучили планы по развитию трамвайного сообщения, пообещав запустить новые линии в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский.

Как объяснили в муниципалитете в ответе на запрос НГС, мероприятия, направленные на модернизацию и расширение общественного транспорта, регламентированы программой на 2018–2030 годы.

Согласно планам городских властей, в первую очередь трамвайные линии будут проложены до микрорайонов «Чистая Слобода» и «Радуга Сибири», после чего внимание будет сосредоточено на Южно-Чемском, Родниках, и только потом на Клюквенном и Плющихинском микрорайонах.

— На перспективных и существующих трамвайных линиях с учетом обновления подвижного состава планируется эксплуатация как односекционных трамвайных вагонов, так и модификаций особо большой вместимости, — подчеркнули в мэрии.