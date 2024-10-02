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Дороги и транспорт «Ездим без скидки»: студенты новосибирского колледжа заявили, что не могут получить транспортные карты

«Ездим без скидки»: студенты новосибирского колледжа заявили, что не могут получить транспортные карты

В учебном заведении объяснили, с чем может быть связана ситуация

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1 комментарий

Студенты утверждают, что вынуждены оплачивать проезд по полной стоимости

Студенты Новосибирского медицинского колледжа заявили, что не могут получить транспортные карты и вынуждены ездить на автобусах за полную стоимость. У учебного заведения есть друга версия

По словам студентов, выдачу карт очень сильно задерживают. На дворе уже октябрь, а они до сих ездят на транспорте без скидки.

— Все заявления давно поданы, а ответственное ведомство не шевелится. И не называет конкретных сроков. В итоге студенты ездят за полную стоимость, — говорят будущие медики.

Корреспондент НГС связался с представителями колледжа. В учреждении заявили, что проблема действительно существовала, но сейчас она уже решилась.

— Был период, когда у предприятия сломалась машинка, которая печатает карты. Сейчас всё хорошо — каждую неделю ездим забираем новые партии карт, — объяснила делопроизводитель колледжа Ирина Вариасова.

НГС также позвонил на предприятие, которое занимается производством транспортным карт — МУП «Пассажиртрансснаб». Получить оперативный комментарий не удалось.

Редакция отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, что власти Новосибирска остановили замену маршруток на автобусы.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
Не только они. Институт легкой промышленности тоже первокурсникам до сих пор карты не выдал.
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