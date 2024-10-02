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Новосибирцы не могут улететь в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Дороги и транспорт Застряли в Новосибирске: пассажиры не могут улететь в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке — подключилась прокуратура

Застряли в Новосибирске: пассажиры не могут улететь в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке — подключилась прокуратура

Сотрудники ведомства проверяют, не нарушают ли права новосибирцев

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30 комментариев

Самолет из Новосибирска в Дубай должен был вылететь в 8:40, сейчас время предварительно перенесли на 15:00

Пассажиры из Новосибирска по-прежнему не могут улететь в Дубай. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Росавиация приостановила полеты. Мероприятия из-за задержек рейсов проводит прокуратура.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сотрудники организовали надзорные мероприятия из-за задержки двух рейсов в Толмачево. Из Новосибирска не могут вылететь пассажиры рейса авиакомпании S7 в Дубай из-за закрытого воздушного пространства.

Также, отметили в прокуратуре, в городе застряли пассажиры, которым нужно лететь по другому направлению. Авиакомпания «Алроса» не может вылететь в город Удачный из-за метеоусловий.

— Задерживается выполнение рейсов продолжительностью 7 и более часов. Вылета ожидают более 330 пассажиров, из них более 50 несовершеннолетних, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

С 11:00 на первом этаже Толмачево проводится выездной прием граждан. Если ваши права нарушены, то вы можете обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.

В официальном телеграм-канале Росавиации ранее сообщили, что полеты приостановили в связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Авиакомпаниям порекомендовали воздержаться от полетов в их воздушном пространстве до особого распоряжения.

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Вы сегодня летите рейсом S7 из Новосибирска в Дубай? Расскажите об этом редакции НГС (можно анонимно).

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
30
274444392
7 минут
Зарплату или пенсию получили, раз собрались в тёплые края? Чуют, что нынче в сибирске не периземуют.
timurkun
22 минуты
Прямо сейчас вереницы флайдубайских Боингов спокойно летят из российских городов в Дубаи над Ираном. Похоже это только наши перебдели
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