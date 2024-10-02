Застряли в Новосибирске: пассажиры не могут улететь в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке — подключилась прокуратура

Самолет из Новосибирска в Дубай должен был вылететь в 8:40, сейчас время предварительно перенесли на 15:00 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пассажиры из Новосибирска по-прежнему не могут улететь в Дубай. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Росавиация приостановила полеты. Мероприятия из-за задержек рейсов проводит прокуратура.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сотрудники организовали надзорные мероприятия из-за задержки двух рейсов в Толмачево. Из Новосибирска не могут вылететь пассажиры рейса авиакомпании S7 в Дубай из-за закрытого воздушного пространства.

Также, отметили в прокуратуре, в городе застряли пассажиры, которым нужно лететь по другому направлению. Авиакомпания «Алроса» не может вылететь в город Удачный из-за метеоусловий.

— Задерживается выполнение рейсов продолжительностью 7 и более часов. Вылета ожидают более 330 пассажиров, из них более 50 несовершеннолетних, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

С 11:00 на первом этаже Толмачево проводится выездной прием граждан. Если ваши права нарушены, то вы можете обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.

В официальном телеграм-канале Росавиации ранее сообщили, что полеты приостановили в связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Авиакомпаниям порекомендовали воздержаться от полетов в их воздушном пространстве до особого распоряжения.