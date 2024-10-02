Стало известно, когда красно-черный трамвай №13 повезет пассажиров по Новосибирску — разглядываем новый транспорт

В этом году на совместном российско-белорусском предприятии модернизируют 20 вагонов Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Стало известно, когда стильный красно-черный трамвай начнет возить пассажиров по Новосибирску. Первая из модернизированных единиц выйдет на маршрут №13.

Новый трамвай показали журналистам сегодня, 2 октября, как рассказал начальник департамента транспорта Иосифа Кодалаев, сейчас это самый современный трамвай в городе.

— С 9 октября планируем запустить на линию, — отметил начальник департамента транспорта.

Внутри трамваев установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что ходовую часть модернизировали от уже действующего трамвая, кабину привезли из Белоруссии, а на совместном предприятии уже собрали транспорт.

— Такая машина выходит в два раза дешевле — 45 миллионов рублей. На рынке полноценный трамвай обойдется в 90 миллионов рублей, — объяснил Максим Кудрявцев.

Так выглядит кабина водителя трамвая Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











В новом транспорте стоят кондиционеры, улучшена система отопления. В этом году в городе появится 20 таких трамваев, 10 из них уже поставили, идет сборка, техническая обкатка.

По словам мэра, модели выведут на маршрут №13, в будущем планируется модернизировать парк в целом.