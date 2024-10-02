НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

сев.

 751мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65

Пропал 11-летний мальчик — его можно узнать по родинке на лбу

Что интересного в стране
Причины проблем с теплом
Сибиряки — про работу в офисе
4 месяца без горячей воды
Лайфхаки для уютного дома
Королева Хэллоуина
Взрывотехник о ЧП на Линейной
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Стало известно, когда красно-черный трамвай №13 повезет пассажиров по Новосибирску — разглядываем новый транспорт

Стало известно, когда красно-черный трамвай №13 повезет пассажиров по Новосибирску — разглядываем новый транспорт

Смотрим, как стильная модель выглядит внутри и снаружи

2 956
56 комментариев

В этом году на совместном российско-белорусском предприятии модернизируют 20 вагонов

Стало известно, когда стильный красно-черный трамвай начнет возить пассажиров по Новосибирску. Первая из модернизированных единиц выйдет на маршрут №13.

Новый трамвай показали журналистам сегодня, 2 октября, как рассказал начальник департамента транспорта Иосифа Кодалаев, сейчас это самый современный трамвай в городе.

— С 9 октября планируем запустить на линию, — отметил начальник департамента транспорта.

Внутри трамваев установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что ходовую часть модернизировали от уже действующего трамвая, кабину привезли из Белоруссии, а на совместном предприятии уже собрали транспорт.

— Такая машина выходит в два раза дешевле — 45 миллионов рублей. На рынке полноценный трамвай обойдется в 90 миллионов рублей, — объяснил Максим Кудрявцев.

Так выглядит кабина водителя трамвая

В новом транспорте стоят кондиционеры, улучшена система отопления. В этом году в городе появится 20 таких трамваев, 10 из них уже поставили, идет сборка, техническая обкатка.

По словам мэра, модели выведут на маршрут №13, в будущем планируется модернизировать парк в целом.

Сейчас власти Новосибирска модернизируют трамвайные пути на улице Мира. Стоимость строительства одного километра трамвайных путей может доходить до миллиарда рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
56
С левого берега
53 минуты
С такой ступенью и за столько денег? Наши пенсионеры не достойны низкопольного трамвая? Гордитесь поди еще?
kalqcd
49 минут
Ньювасюки. Тьфу.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,41

сергей,61

Кос,39

ИванЪ БорисовичЬ,45

Ольга,59

Галина,39

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление