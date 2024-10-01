«Над людьми издеваются»: новосибирцы остались недовольны ремонтом дороги на Связистов

Дорога была разрушена с 2023 года Источник: читатель НГС Алексей











Новосибирцы остались недовольны ремонтом дороги на улице Связистов. Местные рассказывают, что разрытый участок в границах улиц Широкой и Титова починили, но оставили посередине большую яму.

Ранее читатели рассказали НГС, что после реконструкции сетей на улице Связистов в 2023 году Новосибирская теплосетевая компания оставила разрушенный асфальт на проезжей части и тротуарах. В пресс-службе СГК ответили, что дорогу должны починить к 30 сентября 2024 года.

В редакцию НГС 1 октября обратился читатель Алексей с жалобой, что разрытую дорогу восстановили, однако оставили большую треугольную яму около дома № 15 по улице Связистов. По данным карт 2ГИС, эта точка находится посередине отремонтированного участка.

— Это что за жесть? Почему над людьми издеваются? — недоумевает читатель.

Редакция НГС направила запросы в СГК и мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.