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Дороги и транспорт «Над людьми издеваются»: новосибирцы остались недовольны ремонтом дороги на Связистов

«Над людьми издеваются»: новосибирцы остались недовольны ремонтом дороги на Связистов

Посередине дороги осталась большая яма

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10 комментариев

Дорога была разрушена с 2023 года

Новосибирцы остались недовольны ремонтом дороги на улице Связистов. Местные рассказывают, что разрытый участок в границах улиц Широкой и Титова починили, но оставили посередине большую яму.

Ранее читатели рассказали НГС, что после реконструкции сетей на улице Связистов в 2023 году Новосибирская теплосетевая компания оставила разрушенный асфальт на проезжей части и тротуарах. В пресс-службе СГК ответили, что дорогу должны починить к 30 сентября 2024 года.

В редакцию НГС 1 октября обратился читатель Алексей с жалобой, что разрытую дорогу восстановили, однако оставили большую треугольную яму около дома № 15 по улице Связистов. По данным карт 2ГИС, эта точка находится посередине отремонтированного участка.

— Это что за жесть? Почему над людьми издеваются? — недоумевает читатель.

Редакция НГС направила запросы в СГК и мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.

Ранее читатели рассказали еще об одном проблемном участке на улице Связистов. По их словам, на переезде через трамвайные пути на пересечении Связистов и Забалуева образовались глубокие ямы, которые мешают водителям.

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Комментарии
10
С левого берега
20 минут
Нужно позвать нормальных рабочих.
КОСТЯ ТАКСИСТ
8 минут
Это молельная яма в память о всех связистах. Там нужно обязательно остановиться и помолиться.
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