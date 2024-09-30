Из Новосибирска вновь запустят поезда до Казахстана — они будут курсировать раз в четыре дня

Поезд будет ходить каждые четыре дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 18 декабря возобновится движение поезда из Новосибирска до города Риддер в Восточно-Казахстанской области. Он будет курсировать раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики Казахстан 30 сентября.

Международный поезд Новосибирск — Риддер будет состоять из шести вагонов и вмещать в себя 250 пассажиров. Также отмечается, что поезд будет оснащен системами кондиционирования и видеонаблюдения, биотуалетами, розетками, USB-портами и индивидуальным освещением у каждого места.