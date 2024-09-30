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Дороги и транспорт Из Новосибирска вновь запустят поезда до Казахстана — они будут курсировать раз в четыре дня

Из Новосибирска вновь запустят поезда до Казахстана — они будут курсировать раз в четыре дня

Поезд Новосибирск — Риддер начнет курсировать с 18 декабря

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1 комментарий

Поезд будет ходить каждые четыре дня

С 18 декабря возобновится движение поезда из Новосибирска до города Риддер в Восточно-Казахстанской области. Он будет курсировать раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики Казахстан 30 сентября.

Международный поезд Новосибирск — Риддер будет состоять из шести вагонов и вмещать в себя 250 пассажиров. Также отмечается, что поезд будет оснащен системами кондиционирования и видеонаблюдения, биотуалетами, розетками, USB-портами и индивидуальным освещением у каждого места.

Ранее произошла массовая задержка поездов до Новосибирска из Омска. Пассажиры ждали прибытие поезда более четырех часов.

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Комментарии
3
Транс'Уха Маша Дегтярева
1 минута
Хах, актуалочка)
Гость
2 минуты
А в Алма-ату будет поезд ходить?
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