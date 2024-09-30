НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

ю-з.

 756мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Что интересного в стране
Как зарабатывают на САХ
Сибиряки — про работу в офисе
Дальнобойщик стал фермером
Лайфхаки для уютного дома
Остановки-шедевры
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Так и набежит тысчонка и не одна»: новосибирцев возмутило грядущее подорожание метро — мнения

«Так и набежит тысчонка и не одна»: новосибирцев возмутило грядущее подорожание метро — мнения

В 2025 году цена на проезд в метро может вырасти до 40 рублей

1 509
21 комментарий

После подъема цен проезд в две стороны будет обходиться уже в 80 рублей

Новосибирский метрополитен в 2025 году планируют поднять стоимость проезда до 40 рублей. Мнения пассажиров по этому поводу резко разделились: кто-то категорически против подъема цен, другие же считают эту сумму приемлемой.

— Для них может и не деньги, а для пассажиров — очень даже. Для кого это копейки, те на машинах везде ездят, — написала Надежда.

— Никогда не было, и вот опять, — заключил читатель НГС.

— Туда и обратно — уже 70 рублей. А будет 80, — недоумевает еще один пользователь.

— Пойду кроссовки куплю и буду ходить пешком! 35 рублей — небольшие деньги, но с учетом короткой линии метро, многим нужны пересадки, если посчитать путь на работу и с работы — это уже больше 100 рублей в день. Вот так и набежит тысчонка и не одна, — пишет еще один читатель.

Однако некоторые новосибирцы подорожание проезда считают вполне оправданной мерой.

— Ну что значит — надо повышать? Нужно, чтобы метро работало? А значит, нужно поддерживать вагоны, станции, платить зарплату персоналу, поддерживать годность вагонного состава. А это всё не бесплатно и тоже не дешевеет. Значит, нужно повышать, — пришел к выводу один из пользователей.

— Думаю это нормально, и так на станциях всё сыпется, — поддержал это другой читатель.

— Если будет идти нормальное строительство станций — а не как «Спортивная» — и составы новые появляться, то даже 50 готов, — заявил еще один новосибирец.

В Новосибирском метрополитене отметили, что стоимость проезда будут поднимать в 2025 году.

Ранее стало известно, что в Новосибирске до 2031 года собираются снять с эксплуатации 48 вагонов метро. Их собираются заменить на новые. Для города собираются закупить 20 новых вагонов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Урлулуууу
25 минут
Все логично же. Враги народа на должностях от и до-вот и растут цены. Вот и все.
Гость
46 минут
Когда вы смеялись из вагона метро/трамвая/троллейбуса над проблемами автомобилистов (бензит, утильсбор и т.д.), думали что вас не коснется??? АГА, ЩАС!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

Vite,41

Юрий,46

Не могу придумать,50

Andrei_nsk,26

Борис Болотов,42

Станислав,53

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление