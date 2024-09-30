«Так и набежит тысчонка и не одна»: новосибирцев возмутило грядущее подорожание метро — мнения

После подъема цен проезд в две стороны будет обходиться уже в 80 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский метрополитен в 2025 году планируют поднять стоимость проезда до 40 рублей. Мнения пассажиров по этому поводу резко разделились: кто-то категорически против подъема цен, другие же считают эту сумму приемлемой.

— Для них может и не деньги, а для пассажиров — очень даже. Для кого это копейки, те на машинах везде ездят, — написала Надежда.

— Никогда не было, и вот опять, — заключил читатель НГС.

— Туда и обратно — уже 70 рублей. А будет 80, — недоумевает еще один пользователь.

— Пойду кроссовки куплю и буду ходить пешком! 35 рублей — небольшие деньги, но с учетом короткой линии метро, многим нужны пересадки, если посчитать путь на работу и с работы — это уже больше 100 рублей в день. Вот так и набежит тысчонка и не одна, — пишет еще один читатель.

Однако некоторые новосибирцы подорожание проезда считают вполне оправданной мерой.

— Ну что значит — надо повышать? Нужно, чтобы метро работало? А значит, нужно поддерживать вагоны, станции, платить зарплату персоналу, поддерживать годность вагонного состава. А это всё не бесплатно и тоже не дешевеет. Значит, нужно повышать, — пришел к выводу один из пользователей.

— Думаю это нормально, и так на станциях всё сыпется, — поддержал это другой читатель.

— Если будет идти нормальное строительство станций — а не как «Спортивная» — и составы новые появляться, то даже 50 готов, — заявил еще один новосибирец.

В Новосибирском метрополитене отметили, что стоимость проезда будут поднимать в 2025 году.