Где в Новосибирске хотят запретить парковку: карта ограничений на 41 участке

от улицы Максима Горького до дома № 68а по улице Каменской;

по улице Гребенщикова в сторону улицы Краузе и в обратном направлении;

по улице Ленина от улицы Челюскинцев до улицы 1905 год;

по улице Военной вблизи дома № 32 от выезда с внутреннего двора до перекрестка улицы Семьи Шамшиных;

по улице Объединения от улицы Дунаевского до улицы Столетова;

по улице Тюленина от дома № 25 до дома № 27, а также от дома № 28 до дома № 14;

по улице Октябрьской вблизи дома № 17/1;

по улице Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской и в обратном направлении;

по безымянному проезду в районе домов № 128/1 № 130/1 улицы Немировича — Данченко;

от улицы Аксенова дом № 38 до Бассейного переулка;

со стороны домов № 45 — № 47 улицы Линейной;

по нечетной стороне улицы Ленина на участке от улицы Челюскинцев до улицы 1905 года;

по нечетной стороне улицы Заречной от дома № 17 до улицы Заречная дом № 9;

по четной стороне улицы Узорной от дома № 2 до улицы Одоевского;

на участке от дома № 12 до дома № 16/5 улицы Петухова;

по стороне от здания № 11/3 улицы Оловозаводской до дома № 9/1 улицы Сержанта Коротаева, по стороне от дома № 5 улицы Оловозаводская до дома № 12/1 улице Чигорина;

от здания № 12/2 улицы Урицкого до дома № 39 улицы Урицкого и в обратном направлении;

на участке № 71/1 до дома № 41 по улице Крылова и в обратном направлении;

вдоль детской городской клинической больницы № 3 по улице Кубовая № 99/2;

по улице Александра Чистякова по нечетной стороне (от дома № 22 до дома № 12);

по правой стороне вдоль дома № 1 микрорайона Горский;

по улице Петухова вблизи дома № 95/1;

на улице Сакко и Ванцетти вблизи дома № 108;

по улице Советской от улицы Свердлова до Максима Горького;

на улице Семена Иоаниди вблизи дома № 4/2 вдоль забора детского сада «Машенька»;

от дома № 90 до дома № 74 на улице Пархоменко;

на улице Акмолинской (от угла дома № 29 вниз до ул. Красный восток) и в обратном направлении вверх до Владимировской часовни;

на улице Рассветной от дома № 8 (после перекрестка) до дома № 6/1, а также в обратном направлении;

на улице Танковой от дома № 11 дома № 21;

вблизи дома № 1/11 на улице Одоевского от дома № 1/12 до дома № 1/10 улицы Одоевского;

на улице Ольги Жилиной от дома № 52 улицы Демьяна Бедного до улицы Гоголя и в обратном направлении;

на улице Дмитрия Шамшурина на участке от ж/д Вокзала до ул. 1905 года;

на улице Некрасова от улицы Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;

на улице Каинской от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;

на улице Владимира Заровного от дома № 10 до дома № 42 и в обратном направлении;

на улице Ельцовской вблизи дома № 20 (по правой стороне здания № 37 по улице Нарымской);

на улице Мясниковой от Красного проспекта до улицы Гребенщикова и в обратном направлении;

на улице Николая Сотникова от дома № 1 до улицы Александра Чистякова и в обратном направлении;

на улице Новой от дома № 7 до дома № 15;

на улице Сибирской в районе дома № 55 (вдоль детского сада № 96 от перекрестка);

на улице Серебренниковской вдоль дома № 37 по улице Щетинкина (со стороны сквера);

на улице 2-я Воинской по улице Воинской вблизи дома № 79а (вдоль детского сада № 150);

по улице Алтайской вблизи дома № 240 (вдоль КПП);