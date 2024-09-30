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Дороги и транспорт Где в Новосибирске хотят запретить парковку: карта ограничений на 41 участке

Где в Новосибирске хотят запретить парковку: карта ограничений на 41 участке

Смотрим, какие улицы рассматривает рабочая группа

726
3 комментария

На улицах могут ввести временное ограничение или полный запрет

Парковку на 41 участке планируют запретить в Новосибирске. Возможные ограничения обсудили на совещаниях рабочей группы. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, в 2024 году рабочая группа по вопросам дорожного движения для того, чтобы убирать улицы и обезопасить участки рассмотрела десятки участков, на которых могут запретить парковаться. На улицах могут ввести полный или временный запрет парковки.

НГС нанес участки на карту. Ограничения могут коснуться, как левого берега города, так и правого.

Список улиц, где могут запретить парковаться:

  • от улицы Максима Горького до дома № 68а по улице Каменской;

  • по улице Гребенщикова в сторону улицы Краузе и в обратном направлении;

  • по улице Ленина от улицы Челюскинцев до улицы 1905 год;

  • по улице Военной вблизи дома № 32 от выезда с внутреннего двора до перекрестка улицы Семьи Шамшиных;

  • по улице Объединения от улицы Дунаевского до улицы Столетова;

  • по улице Тюленина от дома № 25 до дома № 27, а также от дома № 28 до дома № 14;

  • по улице Октябрьской вблизи дома № 17/1;

  • по улице Титова от улицы Бийской до Порт-Артурской и в обратном направлении;

  • по безымянному проезду в районе домов № 128/1 № 130/1 улицы Немировича — Данченко;

  • от улицы Аксенова дом № 38 до Бассейного переулка;

  • со стороны домов № 45 — № 47 улицы Линейной;

  • по нечетной стороне улицы Ленина на участке от улицы Челюскинцев до улицы 1905 года;

  • по нечетной стороне улицы Заречной от дома № 17 до улицы Заречная дом № 9;

  • по четной стороне улицы Узорной от дома № 2 до улицы Одоевского;

  • на участке от дома № 12 до дома № 16/5 улицы Петухова;

  • по стороне от здания № 11/3 улицы Оловозаводской до дома № 9/1 улицы Сержанта Коротаева, по стороне от дома № 5 улицы Оловозаводская до дома № 12/1 улице Чигорина;

  • от здания № 12/2 улицы Урицкого до дома № 39 улицы Урицкого и в обратном направлении;

  • на участке № 71/1 до дома № 41 по улице Крылова и в обратном направлении;

  • вдоль детской городской клинической больницы № 3 по улице Кубовая № 99/2;

  • по улице Александра Чистякова по нечетной стороне (от дома № 22 до дома № 12);

  • по правой стороне вдоль дома № 1 микрорайона Горский;

  • по улице Петухова вблизи дома № 95/1;

  • на улице Сакко и Ванцетти вблизи дома № 108;

  • по улице Советской от улицы Свердлова до Максима Горького;

  • на улице Семена Иоаниди вблизи дома № 4/2 вдоль забора детского сада «Машенька»;

  • от дома № 90 до дома № 74 на улице Пархоменко;

  • на улице Акмолинской (от угла дома № 29 вниз до ул. Красный восток) и в обратном направлении вверх до Владимировской часовни;

  • на улице Рассветной от дома № 8 (после перекрестка) до дома № 6/1, а также в обратном направлении;

  • на улице Танковой от дома № 11 дома № 21;

  • вблизи дома № 1/11 на улице Одоевского от дома № 1/12 до дома № 1/10 улицы Одоевского;

  • на улице Ольги Жилиной от дома № 52 улицы Демьяна Бедного до улицы Гоголя и в обратном направлении;

  • на улице Дмитрия Шамшурина на участке от ж/д Вокзала до ул. 1905 года;

  • на улице Некрасова от улицы Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;

  • на улице Каинской от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;

  • на улице Владимира Заровного от дома № 10 до дома № 42 и в обратном направлении;

  • на улице Ельцовской вблизи дома № 20 (по правой стороне здания № 37 по улице Нарымской);

  • на улице Мясниковой от Красного проспекта до улицы Гребенщикова и в обратном направлении;

  • на улице Николая Сотникова от дома № 1 до улицы Александра Чистякова и в обратном направлении;

  • на улице Новой от дома № 7 до дома № 15;

  • на улице Сибирской в районе дома № 55 (вдоль детского сада № 96 от перекрестка);

  • на улице Серебренниковской вдоль дома № 37 по улице Щетинкина (со стороны сквера);

  • на улице 2-я Воинской по улице Воинской вблизи дома № 79а (вдоль детского сада № 150);

  • по улице Алтайской вблизи дома № 240 (вдоль КПП);

  • на улице Каинской от дома № 15 до дома № 11 (противоположная сторона детского сада № 42).

Ранее стало известно, что с 30 сентября ввели временный запрет на парковку сразу на четырех улицах Центрального округа.

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Комментарии
5
Гость
9 минут
запретить эти автомобили давно пора
Гость
11 минут
Полона улиц вообще лишних и припаркованные машины там вообще не мешают.
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