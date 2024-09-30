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Дороги и транспорт Затор в 6 километров: на улице Большевистской собралась длинная пробка — где еще затруднено движение

Затор в 6 километров: на улице Большевистской собралась длинная пробка — где еще затруднено движение

Дорожная ситуация в Новосибирске оценивается в 7 баллов

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Пробки собрались и на многих других улицах города

Сегодня утром, 30 сентября, на улице Большевистской образовалась огромная пробка — её длина составляет 6 километров.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор растянулся от часовни «Поклонный крест» до сквера «Юность».

В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 7 баллов. Помимо улицы Большевистской, пробки образовались на улицах Кирова, Ипподромской, проезде Энергетиков, улице Ватутина, Советском шоссе, а также на Димитровском и Октябрьском мостах.

Ранее НГС писал о том, как сотни новосибирцев пытались выбраться с территории нового ЛДС.

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