Затор в 6 километров: на улице Большевистской собралась длинная пробка — где еще затруднено движение

Сегодня утром, 30 сентября, на улице Большевистской образовалась огромная пробка — её длина составляет 6 километров.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор растянулся от часовни «Поклонный крест» до сквера «Юность».
В целом дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается в 7 баллов. Помимо улицы Большевистской, пробки образовались на улицах Кирова, Ипподромской, проезде Энергетиков, улице Ватутина, Советском шоссе, а также на Димитровском и Октябрьском мостах.
Ранее НГС писал о том, как сотни новосибирцев пытались выбраться с территории нового ЛДС.