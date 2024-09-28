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Дороги и транспорт Красно-черные: в Новосибирске заметили стильные трамваи — как выглядит замена №13

Красно-черные: в Новосибирске заметили стильные трамваи — как выглядит замена №13

Сегодня трамвай обкатали

939
14 комментариев

Новый трамвай заметили на улицах города

В Новосибирске сегодня, 28 сентября, на рельсах заметили новые трамваи, которые закупила мэрия у белорусов. Пока трамвай только обкатывали. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Вагон с номером 3201 проехал по маршруту №13. То есть с Гусинобродского шоссе до улицы Писарева.

Вагон покрасили в красно-черный цвет. Внутри него будут установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, когда в трамваях смогут ездить жители.

В этом году мэрия Новосибирска закупила 20 новых вагонов. Как ранее НГС рассказывали в мэрии Новосибирска, новые трамваи будут курсировать в правобережной части Новосибирска, в приоритетном порядке заменят транспорт на маршруте № 13.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
14
Гость
28 минут
Это ритуальные услуги? Кто дизайнер ?
asp54
11 минут
Как его не назови, 13 он и есть 13. Еще и цвет какой-то хэлоуинский. Получше не придумали? Что там за растратчики сидят и что курют?
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