Красно-черные: в Новосибирске заметили стильные трамваи — как выглядит замена №13

Новый трамвай заметили на улицах города Источник: Новосибирские железные дороги / T.me











В Новосибирске сегодня, 28 сентября, на рельсах заметили новые трамваи, которые закупила мэрия у белорусов. Пока трамвай только обкатывали. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Вагон с номером 3201 проехал по маршруту №13. То есть с Гусинобродского шоссе до улицы Писарева.

Вагон покрасили в красно-черный цвет. Внутри него будут установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, когда в трамваях смогут ездить жители.