Красно-черные: в Новосибирске заметили стильные трамваи — как выглядит замена №13

В Новосибирске сегодня, 28 сентября, на рельсах заметили новые трамваи, которые закупила мэрия у белорусов. Пока трамвай только обкатывали. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».
Вагон с номером 3201 проехал по маршруту №13. То есть с Гусинобродского шоссе до улицы Писарева.
Вагон покрасили в красно-черный цвет. Внутри него будут установлены валидаторы, поэтому кондукторы не потребуются.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, когда в трамваях смогут ездить жители.
В этом году мэрия Новосибирска закупила 20 новых вагонов. Как ранее НГС рассказывали в мэрии Новосибирска, новые трамваи будут курсировать в правобережной части Новосибирска, в приоритетном порядке заменят транспорт на маршруте № 13.