«Оставь надежду, всяк сюда въезжавший»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — смотрим, где самые большие пробки

Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многокилометровые пробки сковали Новосибирск вечером 27 сентября. Судя по данным 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, на правом берегу огромная пробка собралась от площади Калинина и прямиком до Разъезда Иня на Бердском шоссе. Также затор образовался на Димитровском и Октябрьском мостах, а также на Ипподромской и у Речного вокзала.

На левом берегу пробка растянулась от съезда с Бугринского моста и до площади Маркса. Также затор образовался на площади Сибиряков-Гвардейцев, на улицах Титова и Станционной.

Ситуацию на дорогах усугубили ДТП Источник: 2ГИС











По данным 2ГИС, в целом ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. В комментариях водители делятся своим негодованием.

— А спонсор этой пробки — разбитые дороги. Разбитые дороги — не отпустим просто так из города, — написал Сергей Моноконов.

— Каждое утро и вечер в нашем заведении начинается одинаково, — отметил Алексей.

— Да крик души уже. Каждый день одно и то же, — негодует Александра.

— Оставь надежду, всяк сюда въезжавший, — советует Виктор.

— Это ж надо было пораньше с работы поехать, чтоб подольше в пробке постоять, — ответил Андрей.