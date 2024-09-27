НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

зап.

 757мм 75%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19

Телесигнал прервется в Новосибирской области

Сибиряки — про работу в офисе
Турфирма кинула 20 россиян
Что интересного в стране
Новосибирцы делят дорогу с баней «Емеля»
Золотой фонд домов Новосибирска
Почему сибирячки не рожают
Откуда берётся усталость
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Оставь надежду, всяк сюда въезжавший»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — смотрим, где самые большие пробки

«Оставь надежду, всяк сюда въезжавший»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — смотрим, где самые большие пробки

Затор образовался на обоих берегах мегаполиса

1 251
17 комментариев

Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов

Многокилометровые пробки сковали Новосибирск вечером 27 сентября. Судя по данным 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, на правом берегу огромная пробка собралась от площади Калинина и прямиком до Разъезда Иня на Бердском шоссе. Также затор образовался на Димитровском и Октябрьском мостах, а также на Ипподромской и у Речного вокзала.

На левом берегу пробка растянулась от съезда с Бугринского моста и до площади Маркса. Также затор образовался на площади Сибиряков-Гвардейцев, на улицах Титова и Станционной.

Ситуацию на дорогах усугубили ДТП

По данным 2ГИС, в целом ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. В комментариях водители делятся своим негодованием.

— А спонсор этой пробки — разбитые дороги. Разбитые дороги — не отпустим просто так из города, — написал Сергей Моноконов.

— Каждое утро и вечер в нашем заведении начинается одинаково, — отметил Алексей.

— Да крик души уже. Каждый день одно и то же, — негодует Александра.

— Оставь надежду, всяк сюда въезжавший, — советует Виктор.

— Это ж надо было пораньше с работы поехать, чтоб подольше в пробке постоять, — ответил Андрей.

Ранее в Новосибирске на площади Труда произошло ДТП, которое практически парализовало движение автомобилей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
bla-bla-bla
50 минут
Не тупите... Если будет пять машин на разбитой дороге-пробки не будет, а когда будут сотни и тысячи#Все встряли!
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
49 минут
Куямбаааа....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,30

Марина,54

Marusya,46

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление