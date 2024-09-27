Каждый на 98 пассажиров: в Новосибирск закупят новые автобусы — поставку ждут до конца ноября

Автобусы будут вмещать не меньше 90 пассажиров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пять новых автобусов за 115 млн рублей приобретёт МКП «Новосибгортранс» на условиях лизинга. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок 26 сентября. Заявки на участие в торгах можно подать до 14 октября.

В описании закупки говорится, что автобусы будут использовать для городских перевозок. Они должны вмещать в себя не менее 90 пассажиров, при этом сидячих мест должно быть не меньше 28 штук.

— Предмет лизинга должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, принадлежностей, оборудования, деталей, узлов, агрегатов и других комплектующих), не ранее 01.01.2024 года выпуска, — указано в документах.

Начальная цена торгов — 115,138 млн рублей. Деньги выделят из бюджета МКП «Новосибгортранс». После заключения контракта лизингодатель обязан предоставить автобусы одной партией до 30 ноября.

По каким маршрутам запустят автобусы — в документах не уточняется. НГС отправил запрос в мэрию.