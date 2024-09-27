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Дороги и транспорт Каждый на 98 пассажиров: в Новосибирск закупят новые автобусы — поставку ждут до конца ноября

Каждый на 98 пассажиров: в Новосибирск закупят новые автобусы — поставку ждут до конца ноября

Сидячих мест в каждом автобусе будет не менее 28 штук

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4 комментария

Автобусы будут вмещать не меньше 90 пассажиров

Пять новых автобусов за 115 млн рублей приобретёт МКП «Новосибгортранс» на условиях лизинга. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок 26 сентября. Заявки на участие в торгах можно подать до 14 октября.

В описании закупки говорится, что автобусы будут использовать для городских перевозок. Они должны вмещать в себя не менее 90 пассажиров, при этом сидячих мест должно быть не меньше 28 штук.

— Предмет лизинга должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, принадлежностей, оборудования, деталей, узлов, агрегатов и других комплектующих), не ранее 01.01.2024 года выпуска, — указано в документах.

Начальная цена торгов — 115,138 млн рублей. Деньги выделят из бюджета МКП «Новосибгортранс». После заключения контракта лизингодатель обязан предоставить автобусы одной партией до 30 ноября.

По каким маршрутам запустят автобусы — в документах не уточняется. НГС отправил запрос в мэрию.

Прежде новосибирский Минтранс рассказывал о других планах на расширение автопарка.

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Комментарии
4
Гость
3 минуты
ну судя по расчётам 68 стоячих мест то может вообще сидячих не делать!? Типа как скот перевозят так и людей!? Хотя походу для власти это одно и то же!?
Гость
5 минут
В Кемерово ходят большие новые автобусы с гармошкой, в Красноярске электробус
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