Новосибирский аэропорт вернул деньги за билеты большой семье — они остались без отпуска из-за указателей

Неверные указатели пришлось исправить Источник: читательница НГС











В Новосибирске аэропорт «Толмачево» выплатил больше 80 тысяч рублей многодетной семье. Люди не смогли улететь за границу из-за того, что в аэровокзале были установлены неверные указатели. В ситуацию вмешалась Новосибирская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

В июне 2024 года в аэропорту из-за неправильных информационных указателей одного из выходов на посадку в терминале «B» шесть человек, в том числе четверых детей, опоздали на рейс в Иссык-Куль. По словам пострадавших, стрелки на информационном табло вели в другую сторону от выхода.

— После вмешательства Новосибирской транспортной прокуратуры многодетной семье возместили деньги за неиспользованные авиабилеты. В ведомство обратился местный житель. Прокуратура проверила, как исполняется закон о защите прав потребителей в работе международного аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Генеральному директору АО «Аэропорт Толмачево» внесли представление об устранении нарушений закона. С работниками служб аэропорта провели инструктаж, в здании изменили указатели по навигации. Многодетной семье возместили стоимость билетов в размере больше 80 тысяч рублей.