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Дороги и транспорт «Проектирование займет годы»: почему новосибирцы сомневаются в запуске аэроэкспресса до Толмачёво

«Проектирование займет годы»: почему новосибирцы сомневаются в запуске аэроэкспресса до Толмачёво

Накануне в министерстве транспорта заявили, что уже есть наметки на организацию таких электричек

750
11 комментариев

Горожане полагают, что ждать запуска аэроэкспресса в ближайшие годы не стоит

Жители Новосибирска активно обсуждают публикацию НГС о планах властей по запуску аэроэкспресса в Толмачёво и Обь. Замминистра транспорта региона Евгений Тюркин заявил, что уже «есть намётки». Горожане единодушны в своих суждениях — в появление аэроэкспресса не верит практически никто. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под материалом.

Некоторые новосибирцы считают, что пока это перспективы далекого будущего.

— Там только одно проектирование займёт годы. А в целом, вещь нужная, но пока далекая, — уверен Гость.

Другие читатели НГС считают, что аэроэкспресс в Новосибирске не появится, вероятнее всего, по экономическим причинам:

— Всё, что связано с транспортом, строить дорого, потому что тратится много ресурсов, — убежден один из комментаторов.

— Обоснование не написать под этот проект. Аэроэкспресс убыточен даже в Москве, где в Домодедово в сутки прилетов и вылетов в 15 раз больше чем в Толмачёво, — выразил мнение Гость.

Не все считают, что он вообще нужен.

— Смысла нет в аэроэкспрессе, который ходит раз в несколько часов, как, например, в Саратове. Нужно хотя бы раз в час, а то и в полчаса. Чтобы не нужно было по прилёту сидеть и ждать час поезда до города. Да и ходить он должен тоже хотя бы с 6 утра и до 12 ночи, ну то есть когда ещё реально воспользоваться и городским транспортом. Высвободить столько времени на железнодорожном мосту нереально. Но возможно и не нужно везти поездом всех до вокзала, может проще довести ветку метро до какой-нибудь левобережной станции электрички и возить только до туда. Там можно пустить электромотрису и пусть гоняет туда-сюда хоть каждые 10-15 минут. Там и для отдельных путей место найдётся.

Ранее НГС писал о том, что в микрорайон Клюквенный в Новосибирске планируют запустить трамваи.

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Комментарии
12
274444392
16 минут
Метро до криводановки когда запустят?
Leklerk
16 минут
Мы не сомневаемся. Мы точно знаем.
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