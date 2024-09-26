«Проектирование займет годы»: почему новосибирцы сомневаются в запуске аэроэкспресса до Толмачёво

— Смысла нет в аэроэкспрессе, который ходит раз в несколько часов, как, например, в Саратове. Нужно хотя бы раз в час, а то и в полчаса. Чтобы не нужно было по прилёту сидеть и ждать час поезда до города. Да и ходить он должен тоже хотя бы с 6 утра и до 12 ночи, ну то есть когда ещё реально воспользоваться и городским транспортом. Высвободить столько времени на железнодорожном мосту нереально. Но возможно и не нужно везти поездом всех до вокзала, может проще довести ветку метро до какой-нибудь левобережной станции электрички и возить только до туда. Там можно пустить электромотрису и пусть гоняет туда-сюда хоть каждые 10-15 минут. Там и для отдельных путей место найдётся.