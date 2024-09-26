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Дороги и транспорт «Дело в маленькой зарплате»: новосибирцы — о плане мэрии по борьбе с дефицитом водителей

«Дело в маленькой зарплате»: новосибирцы — о плане мэрии по борьбе с дефицитом водителей

Горожане считают, что работникам стоит поднять зарплату

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22 комментария

Желающих работать водителями автобусов очень мало

Жители Новосибирска высказались о плане мэрии, согласно которому решить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта можно при помощи полигонов для их обучения. В комментариях под новостью на сайте НГС читатели устроили дискуссию об эффективности этой задумки.

Большая часть комментаторов уверена, что план слишком сложный — хватило бы повышения заработной платы.

—  Дело не в обучении, а в маленькой заработной плате и отсутствии ремонта подвижного состава. Это раньше водитель мог и двигатель перебрать, и колесо перебортовать, зарплаты были другие, нынешние реалии другие, водителям этот ремонт не упал, за те копейки, которые вы платите. Пока не решите две эти проблемы (зарплата и ремонт), вы хоть сколько автошкол откройте, это не поможет. И пока в городе все не будут работать на одинаковых условиях, троллейбусы, трамваи и автобусы (муниципальные и частные), вы ничего не добьетесь, — считает Александр.

Отметим, что летом в мэрии сообщили, что средняя зарплата водителей муниципальных автобусов в Новосибирске за пять месяцев составила 95,2 тысячи рублей.

Неудовлетворительное состояние общественного транспорта сибиряки также считают важной проблемой, из-за которой водители не хотят работать.

— А водителей-то нельзя спросить, что им не нравится? Даже мне, не водителю, понятно, что мало кто согласится кататься на старых транспортных средствах без кондиционеров, и отдыхать в том же автобусе без оборудованного места на конечной, ходить в мороз и в жару в будку-туалет, — объясняет свою позицию пользователь с ником 134282988.

Другой Гость восхитился водителями, которые умудряются не отставать от графика перевозок в условиях суровых новосибирских пробок.

— Молодому специалисту, водителю, может стать плохо за рулем из-за ежедневной ситуации в пробках Новосибирска, особенно на мостах. Вчера днем пробивался по Октябрьскому мосту с левого берега на правый. Восхищался водителями ОТ, которые в таких условиях соблюдают график. Троллейбус 8 смело преодолевал пробки и шел в интервале минут 8-10. Вот они — герои нашего городского хозяйства! — считает автор комментария.

На прошлой неделе мэрия Новосибирска объяснила, почему пассажиры не могут дождаться автобуса № 36. Новосибирцы рассказывали, что автобус грубо нарушает расписание — практически никогда не приезжает вовремя.

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Комментарии
25
142514821
11 минут
Дык ить зарплату водителям платят из тех денег, которые собипают с пассажиров. Те, кто предлагаеи поднять ЗП - готов больше платить за проезд? В Красноярске, например, 44 (насколько я знаю), а у нас все еще 35
Гость
21 минута
Маленькая зарплата - следствие низкой стоимости проезда. В советское время поездка в автобусе стоила 6 копеек. Та копейка эквивалентна современным 10 рублям. Сделайте проезд в автобусе равным 60 рублям и появятся деньги и на новые автобусы, и на хорошую зарплату водителям. В Москве, если что проезд в автобусе стоит 58 рублей, при этом зарплата водителя составляет от 120 тысяч (для стажёра) и доходит до 180-200 тысяч. И весь автобусный парк - это новые машины, а не как у нас рухлядь на колёсах.
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