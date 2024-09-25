Затор в 7 километров: в районе аэропорта Толмачево собралась пробка — где еще затруднено движение

О заторах на дорогах сообщают сервисы «Яндекс.Карты» и 2ГИС Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Вечером 25 сентября вблизи аэропорта Толмачево собралась пробка. По информации сайта «Яндекс.Карты», затор образовался более чем в 7 километров.

Как сообщает сервис, движение затруднено по Омскому тракту в направлении Новосибирска. В красный цвет окрасилась дорога от в районе железнодорожной станции «Сады» до остановки «Путепровод».

Движение затруднено по Омскому тракту Источник: «Яндекс.Карты»











Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС. Кроме Омского тракта, пробки образовались в Новосибирске на улицах Ватутина, Мира, проезде Энергетиков и других.

Движение затруднено на правом берегу города по улицам Ипподромская, Большевистская, 1-е Мочищенское шоссе. Ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла.

Ситуация на дорогах Новосибирска оценивается в 4 балла Источник: 2ГИС









