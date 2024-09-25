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В районе аэропорта Толмачево собралась пробка в 7 километров

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Дороги и транспорт Затор в 7 километров: в районе аэропорта Толмачево собралась пробка — где еще затруднено движение

Затор в 7 километров: в районе аэропорта Толмачево собралась пробка — где еще затруднено движение

Заторы наблюдаются как на правом, так и на левом берегу города

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9 комментариев

О заторах на дорогах сообщают сервисы «Яндекс.Карты» и 2ГИС

Вечером 25 сентября вблизи аэропорта Толмачево собралась пробка. По информации сайта «Яндекс.Карты», затор образовался более чем в 7 километров.

Как сообщает сервис, движение затруднено по Омскому тракту в направлении Новосибирска. В красный цвет окрасилась дорога от в районе железнодорожной станции «Сады» до остановки «Путепровод».

Движение затруднено по Омскому тракту

Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС. Кроме Омского тракта, пробки образовались в Новосибирске на улицах Ватутина, Мира, проезде Энергетиков и других.

Движение затруднено на правом берегу города по улицам Ипподромская, Большевистская, 1-е Мочищенское шоссе. Ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла.

Ситуация на дорогах Новосибирска оценивается в 4 балла

Недавно на Октябрьском мосту вечером собралась пробка. В тот день на площадке «Сибирь-Арены» проходил хоккейный матч.

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Комментарии
9
277245842
8 минут
Удивительная новость!!! Когда же ещё, такое было...
88877888м
19 минут
Засланный вместе с обновлённым ничего не хотят делать для развития дорожной сети города. Даже программы такой нет.
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