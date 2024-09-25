Затор в 7 километров: в районе аэропорта Толмачево собралась пробка — где еще затруднено движение

Вечером 25 сентября вблизи аэропорта Толмачево собралась пробка. По информации сайта «Яндекс.Карты», затор образовался более чем в 7 километров.
Как сообщает сервис, движение затруднено по Омскому тракту в направлении Новосибирска. В красный цвет окрасилась дорога от в районе железнодорожной станции «Сады» до остановки «Путепровод».
Информация о заторе также появилась на сайте 2ГИС. Кроме Омского тракта, пробки образовались в Новосибирске на улицах Ватутина, Мира, проезде Энергетиков и других.
Движение затруднено на правом берегу города по улицам Ипподромская, Большевистская, 1-е Мочищенское шоссе. Ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла.
Недавно на Октябрьском мосту вечером собралась пробка. В тот день на площадке «Сибирь-Арены» проходил хоккейный матч.