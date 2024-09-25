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Дороги и транспорт Власти придумали, как решить проблему с нехваткой водителей в Новосибирске — вот план

Власти придумали, как решить проблему с нехваткой водителей в Новосибирске — вот план

Каждый десятый маршрут сейчас не приезжает из-за отсутствия работников

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43 комментария

Водителей ищут по всему региону

В Новосибирской области откроют два полигона для обучения водителей общественного транспорта. Это должно улучшить проблему с катастрофической нехваткой водителей в регионе.

— Вроде бы мы можем провести обучение в городе. Но приехать с села, оплатить здесь проживание — эта проблема возникла, — рассказал депутат Заксобрания Валерий Ильенко.

Как добавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, это решение было принято вчера, 24 сентября. На это запланировали средства из бюджета министерства образования.

— В Татарске запланировали на базе местного колледжа создать полигон для сдачи экзаменов на категорию D и в Куйбышеве на категорию B и C. Посмотрим, как этот опыт себя покажет, будет ли спрос. Если востребовано будет, то будет и в других районных открывать, — объяснил Андрей Травников.

Готовить будут целенаправленно на водителей муниципального транспорта. Это может решить как городскую проблему, так и в районах региона. Там нехватка водителей еще более острая.

— И не только в части водителей автобусов, но и школьных автобусов. А на селе без таких водителей никуда. Поэтому было принято такое решение, — отметил губернатор.

Заместитель министра транспорта Евгений Тюрин объяснил, что в целом в регионе не хватает около 20% водителей. Это значит, что каждый десятый маршрут не приезжает в нужное место.

Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов отметил, что не так много желающих обучаться профессии водителя. Особенно это касается категории D.

— Эта проблема существует не только для предприятия «Новосибгортранс». Она характерна и для городского электрического транспорта. Не хватает водителей троллейбусов и трамваев, — перечислил Клемешов.

Мэрия активно агитирует получать права категории D. Большую роль в этом вопросе играет то, что появляются новые автобусы. Также у НГТ есть договоры, заключенные с автошколами, есть программы у Минтранса и у Минобра, на которых бесплатно можно получить категорию D.

Такие же программы есть у «Горэлектротранспорта». Там при обучении водителям платят стипендию.

На прошлой неделе мэрия Новосибирска объяснила, почему пассажиры не могут дождаться автобуса № 36. Ранее новосибирцы рассказывали НГС, что автобус грубо нарушает расписание — практически никогда не приезжает вовремя.

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Комментарии
46
С левого берега
43 минуты
По моему вся проблема в заработной плате. Нормально будут платить то люди будут держаться за работу.
R_Alex
22 минуты
Так где план то? Открыть новые автодромы для сдачи экзамена? Новые автобусы?)))) Все легко и просто, условия создайте! Официальную зарплату по нынешним реалиям ~100к, человеческий график, и соц. пакет. Люди в очередь встанут.
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