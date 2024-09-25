Будет как в Москве: новосибирский губернатор — об обновлении транспорта, аэроэкспрессе и отсутствии водителей

Сегодня, 25 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выйдет в прямой эфир телеканала «Вести Новосибирск». Трансляция будет посвящена теме дорожной инфраструктуры и общественному транспорту. В эфире также примут участие представители регионального правительства и мэрии Новосибирска. Корреспонденты НГС начинают онлайн-трансляцию, в которой публикуют ответы властей.
Основной темой онлайн-трансляции станет модернизация транспорта. Также власти поговорят о внедрении мультимодальных маршрутов, о проведении дорожного ремонта и планах по развитию транспортной доступности новых микрорайонов.
Прямая трансляция началась. В прямой эфир вышли губернатор, заместитель министра транспорта Евгений Тюрин, вице-мэр Олег Клемешов и депутат Заксобрания Валерий Ильенко.
В первую очередь в онлайн-трансляции решили обсудить мультимодальные маршруты. То есть, когда в регионе можно пересесть с электрички на автобус.
— Всё началось, когда мы создали в регионе центры здравоохранения. В итоге у жителей отдаленных населенных пунктов стало меньше потребности приезжать в Новосибирск. Но встал вопрос о доступности районных центров, — объяснил Андрей Травников.
Второй причиной создания мультимодальных маршрутов стало продление электрички до Татарска.
Как отмечает губернатор Новосибирской области, создание мультимодальных маршрутов потребовало больших вложений, но результат превзошел все ожидания. Произошел прирост пассажиров, а также пассажиры стали сильно экономить.
«Вести Новосибирск» показали сюжет про электричку Новосибирск — Татарск. Это одна из самых длинных пригородных маршруток в России. Ехать до конечной станции около 500 километров.
Замминистра транспорта отметил, что мультимодальные маршруты выгодны для льготников.
— Пассаджиропоток за 2024 год уже составил 1,2 миллион. Для конечного потребителя стоимость поездки уменьшилось до 30% и стоимость перевозки стала меньше, — отметил замминистра.
Губернатор отметил, что сейчас по плану развития мультимодальных маршрутов будет задевать Толмачево.
Ведущая перешла к теме городского вокзала. Она отметила, что показатели ввернулись до тех, что были до пандемии.
Как отметил губернатор области, внутри новосибирской агломерации прирост пассажиропотока больше, чем по области. То есть жители Бердска, Искитима и так далее стали чаще пользоваться электричкой.
Замминистр транспорта отметил, что в Экспоцентр, на доступность которого пожаловались гости после Технопрома, были запущены дополнительные маршруты на время проведения мероприятий.
— Что касается аэроэкспресса — есть наметки. Как в Томачево, так и в Обь. Есть возможность дополнительно прорабатывать эти направления. Но есть инфраструктурные ограничения. Это второй мост через реку Обь. При наличии этого транспортного объекта можно рассматривать проект, — отметил Евгений Тюркин.
Как добавил замминистра, проекты очень дорогие.
Олег Клемешов отметил, что в городе должны развиваться все виды транспорта. Сейчас власти больше уделяют внимания рельсовому транспорту и метро.
— Документами транспортного развития предусматривается развития метро. У трамваев даже более амбициозные планы. Это Плющихинский, Клюквенные жилмассивы и так далее. Я думаю, это ближайшая перспектива, — рассказал вице-мэр.
Также власти не ставят крест на автобусах. В городе есть районы, где только автобусы ходят. Как, например, в Первомайском. Сейчас получило развитие троллейбусное движение.
Как добавил Олег Клемешов, автобусный парк претерпел существенное обновление. И это позволило увеличить пассажиропоток в три раза.
— Это показывает, что те маршруты, которые выбираются властями, востребованы. Мы не заставим пассажиров выбирать тот транспорт, который неудобен или ходит не по расписанию, — отметил Олег Клемешов.
Во время онлайна губернатор назвал ближайшие планы на развитие мультимодальных маршрутов. С 1 октября начнет работать автобусный маршрут со станции Обь до аэропорта.
— Далее планируем развитие мультимодальной сети на территории Искитимского района — это подвоз пассажиров на станции «Линёво» и «Евсино». Продолжим оптимизацию расписания частотности автобусных маршрутов для того, чтобы сделать их максимально удобными для пассажиров и минимизировать время, необходимое на пересадку. Если говорить о долгосрочных планах, то есть мечта охватить электричкой запад нашей области, это направление Татарск — Купино — Карасук. Там есть не столько организационные и финансовые проблемы, сколько технические задачи, которые нужно решить. Тем не менее, такая мечта, достаточно реалистичная, она тоже есть, — отметил Андрей Травников.