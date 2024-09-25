Будет как в Москве: новосибирский губернатор — об обновлении транспорта, аэроэкспрессе и отсутствии водителей

— Далее планируем развитие мультимодальной сети на территории Искитимского района — это подвоз пассажиров на станции «Линёво» и «Евсино». Продолжим оптимизацию расписания частотности автобусных маршрутов для того, чтобы сделать их максимально удобными для пассажиров и минимизировать время, необходимое на пересадку. Если говорить о долгосрочных планах, то есть мечта охватить электричкой запад нашей области, это направление Татарск — Купино — Карасук. Там есть не столько организационные и финансовые проблемы, сколько технические задачи, которые нужно решить. Тем не менее, такая мечта, достаточно реалистичная, она тоже есть, — отметил Андрей Травников.