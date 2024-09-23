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Дороги и транспорт «Шину разорвало в двух местах»: на Ватутина образовалась огромная яма — фото места, где ломаются машины

«Шину разорвало в двух местах»: на Ватутина образовалась огромная яма — фото места, где ломаются машины

Владелец поврежденных колес намерен отправить мэрии претензию

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9 комментариев

Глубина ямы — 18 сантиметров, длина — 1,2 метра

Длинная и глубокая яма образовалась на пересечении улиц Ватутина и Новогодней в Ленинском районе. Об этом НГС рассказал местный житель Алексей.

По словам новосибирца, яма здесь появилась уже достаточно давно, но сам Алексей попал в неприятную ситуацию в минувшую субботу, 21 сентября.

— Шину разорвало в двух местах. Сразу же после меня в эту яму попал другой автомобиль – тоже пробило шину. Один из водителей вообще потерял колпаки из-за этой ямы, — объяснил НГС мужчина.

По словам Алексея, уже через пару секунд после инцидента датчик давления в шинах начал показывать «ноль»

На место инцидента, отмечает Алексей, приезжали сотрудники Госавтоинспекции. Они измерили яму — её глубина — 18 сантиметров, ширина — 60 сантиметров, длинна — 1,2 метра (схема есть в распоряжении НГС).

Новосибирец заявил, что планирует отправить мэрии претензию из-за того, что повредил машину. Если власти не пойдут навстречу — мужчина будет обращаться в суд.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как у подъезда на Геодезической разверзлась яма — в неё провалилась собака.

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Комментарии
9
Гость
13 минут
а че вы по дорогам гоняете то ? тут дороги не для того что бы по ним ездили, а для того что бы они были . ну просто были, без всякой цели и причины и то потому что их когда то построили в СССР и собирались по ним доехать до светлого будущего коммунизма. А тут они просто есть и ни кто никуда по ним ехать не собирается, ибо тут нет идей и никто внятно не может объяснить куда мы идем/едем и вообще чего строим.
Гость
14 минут
Все хорошо. В этой стране происходит только хорошее. А кругом враги, и все нам завидуют. Это лечебная яма, оздоровительная. Во имя блага и процветания. У всех завистников ям нет, а у нас - есть! Так то!
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