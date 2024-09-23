«Шину разорвало в двух местах»: на Ватутина образовалась огромная яма — фото места, где ломаются машины

Длинная и глубокая яма образовалась на пересечении улиц Ватутина и Новогодней в Ленинском районе. Об этом НГС рассказал местный житель Алексей.
По словам новосибирца, яма здесь появилась уже достаточно давно, но сам Алексей попал в неприятную ситуацию в минувшую субботу, 21 сентября.
— Шину разорвало в двух местах. Сразу же после меня в эту яму попал другой автомобиль – тоже пробило шину. Один из водителей вообще потерял колпаки из-за этой ямы, — объяснил НГС мужчина.
На место инцидента, отмечает Алексей, приезжали сотрудники Госавтоинспекции. Они измерили яму — её глубина — 18 сантиметров, ширина — 60 сантиметров, длинна — 1,2 метра (схема есть в распоряжении НГС).
Новосибирец заявил, что планирует отправить мэрии претензию из-за того, что повредил машину. Если власти не пойдут навстречу — мужчина будет обращаться в суд.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.
Ранее НГС писал о том, как у подъезда на Геодезической разверзлась яма — в неё провалилась собака.