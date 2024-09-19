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Таксист обвинил новосибирца в краже денег после поездки с попутчиком

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Дороги и транспорт «Выглядит, как новый развод»: таксист обвинил новосибирца в краже денег после поездки с попутчиком

«Выглядит, как новый развод»: таксист обвинил новосибирца в краже денег после поездки с попутчиком

Пассажир обратился с жалобой в поддержку сервиса

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9 комментариев

Спор возник из-за 500 рублей

Новосибирцу пришлось выворачивать карманы перед таксистом, который обвинил его в краже денег после поездки. О неприятной ситуации рассказал читатель НГС Роман.

Он объяснил, что вчера, 18 сентября, вызвал такси через сервис «Яндекс.Такси» по тарифу «Вместе». В этом случае по маршруту может быть попутчик. При этом цена поездки дешевле, чем в других тарифах.

— После того, как попутчик вышел, водитель начал требовать денежные средства, которые я якобы у него украл в момент, когда он открывал попутчику багажник. Мол, деньги лежали, а сейчас их нет, верни, что взял и так далее. Выглядело это как развод чистой воды. После того, как я предложил вызвать полицию, водитель сбавил тон, сказал что без полиции разберемся. Я сказал, что без полиции ни в чем разбираться не будем, и ушел, — отметил Роман.

Он добавил, что спор возник из-за 500 рублей. А чтобы доказать свою невиновность, мужчине пришлось вывернуть карманы. С жалобой на водителя Роман обратился в сервис.

В качестве извинения от сервиса новосибирец получил промокод

Корреспондент НГС обратилась с запросом в "Яндекс.Такси".

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Комментарии
9
Жаба Васильевна
15 минут
Жадность таксистов не имеет границ.
Гость
30 минут
ну и мужики пошли.....перед каждым хамлом карманы выворачивать....ужас. на коленки падал ? или обошлось ?
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