«Выглядит, как новый развод»: таксист обвинил новосибирца в краже денег после поездки с попутчиком

Он объяснил, что вчера, 18 сентября, вызвал такси через сервис «Яндекс.Такси» по тарифу «Вместе». В этом случае по маршруту может быть попутчик. При этом цена поездки дешевле, чем в других тарифах.

— После того, как попутчик вышел, водитель начал требовать денежные средства, которые я якобы у него украл в момент, когда он открывал попутчику багажник. Мол, деньги лежали, а сейчас их нет, верни, что взял и так далее. Выглядело это как развод чистой воды. После того, как я предложил вызвать полицию, водитель сбавил тон, сказал что без полиции разберемся. Я сказал, что без полиции ни в чем разбираться не будем, и ушел, — отметил Роман.