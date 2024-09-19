«Выглядит, как новый развод»: таксист обвинил новосибирца в краже денег после поездки с попутчиком

Новосибирцу пришлось выворачивать карманы перед таксистом, который обвинил его в краже денег после поездки. О неприятной ситуации рассказал читатель НГС Роман.
Он объяснил, что вчера, 18 сентября, вызвал такси через сервис «Яндекс.Такси» по тарифу «Вместе». В этом случае по маршруту может быть попутчик. При этом цена поездки дешевле, чем в других тарифах.
— После того, как попутчик вышел, водитель начал требовать денежные средства, которые я якобы у него украл в момент, когда он открывал попутчику багажник. Мол, деньги лежали, а сейчас их нет, верни, что взял и так далее. Выглядело это как развод чистой воды. После того, как я предложил вызвать полицию, водитель сбавил тон, сказал что без полиции разберемся. Я сказал, что без полиции ни в чем разбираться не будем, и ушел, — отметил Роман.
Он добавил, что спор возник из-за 500 рублей. А чтобы доказать свою невиновность, мужчине пришлось вывернуть карманы. С жалобой на водителя Роман обратился в сервис.
Корреспондент НГС обратилась с запросом в "Яндекс.Такси".