«Со вчерашнего дня на чемоданах»: новосибирцы больше 30 часов ждут рейс до Москвы

Рейс авиакомпании «Алроса» из Новосибирска в Москву задержали более чем на 30 часов. Его переносили семь раз.
Как сообщила читательница НГС Екатерина, самолёт из аэропорта Толмачёво должен был вылететь вчера, 16 сентября, около 13:00, но рейс переносился семь. Последнее назначенное авиакомпанией время вылета — 20:50 17 сентября.
— У нас мама должна была полететь вчера, но до сих пор не вылетела. Рейс отложили до 20 вечера, и не факт, что в ближайшие пару часов они его опять не перенесут. Маму мы отправили домой, она со вчерашнего дня сидит на чемодане. От авиакомпании только смски о переносе приходят. Один раз получилось дозвониться до авиакомпании, они подтвердили переносы, но не объясняют причину, не говорят, когда самолёт вылетит, — рассказала Екатерина.
Она отметила, что добраться до Москвы другим рейсом авиакомпания не предлагала.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс авиакомпании «Алроса» 6R 545 должен вылететь из Новосибирска в 20:50. В пресс-службе аэропорта НГС сообщили, что рейс задерживается из-за позднего прибытия самолёта.
Редакция НГС отправила запрос в авиакомпанию «Алроса» с просьбой прокомментировать задержку рейса.
Ранее в Новосибирске задерживалось прибытие рейса из Владивостока из-за тайфуна в Шанхае.