«Со вчерашнего дня на чемоданах»: новосибирцы больше 30 часов ждут рейс до Москвы

— У нас мама должна была полететь вчера, но до сих пор не вылетела. Рейс отложили до 20 вечера, и не факт, что в ближайшие пару часов они его опять не перенесут. Маму мы отправили домой, она со вчерашнего дня сидит на чемодане. От авиакомпании только смски о переносе приходят. Один раз получилось дозвониться до авиакомпании, они подтвердили переносы, но не объясняют причину, не говорят, когда самолёт вылетит, — рассказала Екатерина.