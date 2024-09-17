У «Сибуправтодор» сменился начальник — кто им стал

На сайте «Сиубправтодора» указано, что новый глава боле 20 лет работает в организациях дорожного хозяйства. С 2008 по 2010 год он занимал должность ведущего инженера, эксперта дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Лена». С 2010 по 2013 год он был начальником отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Вилюй». В 2013 году он перешёл на должность заместителя начальника этого учреждения и проработал на ней до сентября 2024 года.