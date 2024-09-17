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Дороги и транспорт У «Сибуправтодор» сменился начальник — кто им стал

У «Сибуправтодор» сменился начальник — кто им стал

Ранее управлением руководил Дмитрий Тулеев

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10 комментариев

О назначении стало известно в сентябре

Начальником ФКУ «Сибуправтодор» стал Игорь Толстых. Приказ об этом выпустило Федеральное дорожное агентство.

На сайте «Сиубправтодора» указано, что новый глава боле 20 лет работает в организациях дорожного хозяйства. С 2008 по 2010 год он занимал должность ведущего инженера, эксперта дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Лена». С 2010 по 2013 год он был начальником отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Вилюй». В 2013 году он перешёл на должность заместителя начальника этого учреждения и проработал на ней до сентября 2024 года.

С 2022 года ФКУ «Сибуправтодор» возглавлял Дмитрий Тулеев — сын бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

ФКУ «Сибуправтодор» занимается оперативным управлением федеральными трассами Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320 и Р 402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Также ФКУ «Сибуправтодор» занимается строительством Восточного обхода Новосибирска.

Напомним, бывший коммерческий директор 2ГИС Константин Соболев стал главой Дзержинского района Новосибирска.

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Назначение Сибуправтодор Начальник Новосибирск
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Комментарии
10
Zemb
17 сентября 2024, 14:48
в какой момент нужно хлопать и радоваться? а что измениться?
Гость
17 сентября 2024, 14:49
Федералы, федералы Берег левый, берег правый...
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