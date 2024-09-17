Подростки по нему прыгают: грузовик с надписью seks бросили на Родниках — он все лето простоял на дороге

Брошенный грузовик на улице Тюленина с надписью на будке seks стал игровой зоной для подростков Источник: читатель НГС











В Новосибирске жители улицы Тюленина добиваются эвакуации брошенного грузовика ГАЗ-53, стоящего на проезжей части недалеко от их домов. Об этом рассказала корреспонденту НГС старшая дома №12 Татьяна Дуплий.

— Где-то с июня он уже стоит. Машины, которые едут, объезжают его. Автобусы, отъезжая от остановки, вынуждены перестраиваться на вторую полосу. По вечерам иногда перед ней пристраиваются большегрузы, паркуясь на ночь. А еще дети лет десяти постоянно прибегают сюда играть: залазят на крышу, в кабину — там двери открыты, прыгают на нем. Одно неловкое движение и подросток может упасть на проезжую часть, а там же движение постоянное, — сообщила старшая дома.

Грузовой ГАЗ-53 расположился напротив ледовой арены «Родник». Через дорогу находятся банк и поликлиника. Автомобиль стоит без госномеров с открытыми дверями и будкой, раскрашенной граффити. В разговоре с журналистом один из жителей заметил, что брошенный автомобиль находится еще и в зоне действия дорожного знака «Парковка запрещена».

Татьяна Дуплий также рассказала, что в августе она звонила по номеру 112, где ей пообещали передать информацию о грузовике в ГАИ. Но с того времени пока ничего не изменилось.

Брошенный грузовик (в центре фото) стоит на дороге и мешает автомобильному движению. Источник: Татьяна Дуплий











Юрист Сергей Карпекин пояснил, что с брошенными в городе автомобилями должны разбираться либо в мэрии, либо в ГАИ.

— По благоустройству и прочим таким вещам, мэрия отвечает, а по дорожному движению и автотранспорту — госавтоинспекция. Поэтому можно обращаться сразу и туда, и туда. А вообще автомобили, которые стоят с нарушениями правил дорожного движения и мешают движению или проходу пешеходов, эвакуируются на штрафстоянку. А там, уж извините, такой ценник может накопиться, что владелец сразу найдется, — заметил гендиректор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

Корреспондент НГС отправил запрос в новосибирскую полицию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, кто ответственный за эвакуацию брошенных автомобилей. На момент публикации новости ответы не поступили.