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Дороги и транспорт проблема Подростки по нему прыгают: грузовик с надписью seks бросили на Родниках — он все лето простоял на дороге

Подростки по нему прыгают: грузовик с надписью seks бросили на Родниках — он все лето простоял на дороге

У машины нет номеров, ею никто не интересуется

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23 комментария

Брошенный грузовик на улице Тюленина с надписью на будке seks стал игровой зоной для подростков

В Новосибирске жители улицы Тюленина добиваются эвакуации брошенного грузовика ГАЗ-53, стоящего на проезжей части недалеко от их домов. Об этом рассказала корреспонденту НГС старшая дома №12 Татьяна Дуплий.

— Где-то с июня он уже стоит. Машины, которые едут, объезжают его. Автобусы, отъезжая от остановки, вынуждены перестраиваться на вторую полосу. По вечерам иногда перед ней пристраиваются большегрузы, паркуясь на ночь. А еще дети лет десяти постоянно прибегают сюда играть: залазят на крышу, в кабину — там двери открыты, прыгают на нем. Одно неловкое движение и подросток может упасть на проезжую часть, а там же движение постоянное, — сообщила старшая дома.

Грузовой ГАЗ-53 расположился напротив ледовой арены «Родник». Через дорогу находятся банк и поликлиника. Автомобиль стоит без госномеров с открытыми дверями и будкой, раскрашенной граффити. В разговоре с журналистом один из жителей заметил, что брошенный автомобиль находится еще и в зоне действия дорожного знака «Парковка запрещена».

Татьяна Дуплий также рассказала, что в августе она звонила по номеру 112, где ей пообещали передать информацию о грузовике в ГАИ. Но с того времени пока ничего не изменилось.

Брошенный грузовик (в центре фото) стоит на дороге и мешает автомобильному движению.

Юрист Сергей Карпекин пояснил, что с брошенными в городе автомобилями должны разбираться либо в мэрии, либо в ГАИ.

— По благоустройству и прочим таким вещам, мэрия отвечает, а по дорожному движению и автотранспорту — госавтоинспекция. Поэтому можно обращаться сразу и туда, и туда. А вообще автомобили, которые стоят с нарушениями правил дорожного движения и мешают движению или проходу пешеходов, эвакуируются на штрафстоянку. А там, уж извините, такой ценник может накопиться, что владелец сразу найдется, — заметил гендиректор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

Корреспондент НГС отправил запрос в новосибирскую полицию и мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, кто ответственный за эвакуацию брошенных автомобилей. На момент публикации новости ответы не поступили.

Весной 2021 года журналист НГС рассказал, как лично попытался избавиться от ржавого автохлама, брошенного во дворе. Это оказалось сделать не так-то просто.

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Брошенная машина ГАЗ Грузовик перекрыл дорогу ГАИ Мэрия Новосибирска
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Комментарии
23
282591247
17 сентября 2024, 11:36
да он там далеко ни с лета стоит. а уже второй год. тюленина вечно Вс в грузовиках. такое ощущение что на этой улице только и живут водители больших машин. почему в спальных районах разрешены парковки вдоль дороги таких машин? вы ещё за 218 школой посмотрите сколько их там
С левого берега
17 сентября 2024, 11:26
25 лет назад все бесхозные грузовики проверяли и увозили. Сейчас стало безопаснее? Полиция?
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