Рядом с ж/д вокзалом и Красным проспектом: в центре Новосибирска запретят парковку — показываем места на карте

Парковку запретят для уборки улиц и дорог Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В центре Новосибирска запретят парковку транспорта. Ограничения начнут действовать уже в конце сентября, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на управление автомобильных дорог.

По информации городской администрации, решение принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети.

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Так, с 30 сентября парковку транспорта запретят на:

— улице Ольги Жилиной от дома № 52 на улице Демьяна Бедного до Гоголя и в обратном направлении;

— улице Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до 1905 года и в обратном направлении;

— улице Некрасова от Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;

— улице Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сказано в сообщении.

В начале сентября в Новосибирске у здания Сибирского главного управления Центрального банка образовалась стихийная парковка.