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В центре Новосибирска запретят парковку

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Дороги и транспорт Рядом с ж/д вокзалом и Красным проспектом: в центре Новосибирска запретят парковку — показываем места на карте

Рядом с ж/д вокзалом и Красным проспектом: в центре Новосибирска запретят парковку — показываем места на карте

Ограничения начнут действовать в конце сентября

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8 комментариев

Парковку запретят для уборки улиц и дорог

В центре Новосибирска запретят парковку транспорта. Ограничения начнут действовать уже в конце сентября, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на управление автомобильных дорог.

По информации городской администрации, решение принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети.

Мы нанесли участки на карту Новосибирска

Так, с 30 сентября парковку транспорта запретят на:

— улице Ольги Жилиной от дома № 52 на улице Демьяна Бедного до Гоголя и в обратном направлении;

— улице Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до 1905 года и в обратном направлении;

— улице Некрасова от Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;

— улице Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сказано в сообщении.

В начале сентября в Новосибирске у здания Сибирского главного управления Центрального банка образовалась стихийная парковка.

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В центре Новосибирска запретят парковку транспорта. Ограничения начнут действовать уже в конце сентября. Решение принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети. С 30 сентября будет запрещена парковка транспорта в том числе на улице Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до 1905 года и в обратном направлении и других.

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Комментарии
9
Drakonn
16 сентября 2024, 18:40
необходимо запретить парковки на магистральных улицах! Вообще запретить!!! не фиг строить парковки по цене магистралей (это не выгодно и не целесообразно)... пусть водители ищут парковки в подворотне
styil
16 сентября 2024, 18:34
благими намерениями....
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