Рядом с ж/д вокзалом и Красным проспектом: в центре Новосибирска запретят парковку — показываем места на карте

В центре Новосибирска запретят парковку транспорта. Ограничения начнут действовать уже в конце сентября, сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на управление автомобильных дорог.
По информации городской администрации, решение принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети.
Так, с 30 сентября парковку транспорта запретят на:
— улице Ольги Жилиной от дома № 52 на улице Демьяна Бедного до Гоголя и в обратном направлении;
— улице Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до 1905 года и в обратном направлении;
— улице Некрасова от Ипподромской до улицы Ольги Жилиной;
— улице Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сказано в сообщении.
В начале сентября в Новосибирске у здания Сибирского главного управления Центрального банка образовалась стихийная парковка.
В центре Новосибирска запретят парковку транспорта. Ограничения начнут действовать уже в конце сентября. Решение принято в целях организации эффективной уборки улично-дорожной сети. С 30 сентября будет запрещена парковка транспорта в том числе на улице Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до 1905 года и в обратном направлении и других.