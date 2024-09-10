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Дороги и транспорт Заменят «немца» на «китайца»: власти нашли способ спасти от затопления дорогу у ЖК «Лето»

Заменят «немца» на «китайца»: власти нашли способ спасти от затопления дорогу у ЖК «Лето»

Оборудование на канализационно-насосной станции вышло из строя

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26 комментариев

Дорогу в Ленинском районе затопило в конце августа

Причиной затопления дороги в районе ЖК «Лето» в Новосибирске стала поломка оборудования на канализационно-насосной станции. Его планируют заменить китайским аналогом.

О затоплении стало известно 21 августа. Позже в мэрии сообщали, что потоп проезжей части произошел из-за мусора в дождеприемниках. Сегодня, 10 сентября, первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов объяснил на аппаратном совещании, что проблема возникла из-за выхода из строя канализационно-насосной станции. На месте работали сотрудники МАСС. Позже была организована откачка КНС, сломанные насосы отвезли в ремонт.

— На сегодняшний лень привлечены специалисты «Горводоканала», они работали со вчерашнего дня, сегодня работа продолжается с целью запустить хотя бы один насос. Рабочий насос там один, второй находится в резерве. Поставлена задача предприятию «Метро Мир» найти насосы-аналоги, если насосы немецкого производства не будут подлежать ремонту. Такой насос найден, китайского производства, сейчас согласно его габаритам разрабатываются узлы, крепления, — объяснил Олег Клемешов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовить запасные элементы на случай аналогичных происшествий.

На выходных в Новосибирске затопило дачи в Первомайском районе. На некоторых участках люди вынуждены передвигаться по пояс в воде.

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Новосибирск Ленинский район Насос Затопило дорогу
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Комментарии
26
Жук
10 сентября 2024, 12:31
Что там, Wilo ушёл из России?
TheBestOfTheBestOfTheBest
10 сентября 2024, 13:27
Санкции нам на пользу! Если и Китай откажет, то сделаем своё! Отечественный лопатоведросос с ручным приводом никто не отменял.
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