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Дороги и транспорт «Надо было готовиться к увольнению»: новосибирцы — о том, что валидаторы вытесняют кондукторов

«Надо было готовиться к увольнению»: новосибирцы — о том, что валидаторы вытесняют кондукторов

Читатели НГС уверены, что кондукторы в транспорте должны исчезнуть

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6 комментариев

Транспорта с валидаторами становится все больше в Новосибирске

Новосибирцы отреагировали на новость о том, что кондукторов отправляют в резерв с мизерной зарплатой или переводят на работу в должность контролеров после появления валидаторов. Горожане уверены, что сотрудники должны были быть готовы к этому и система с кондукторами уже давно устарела.

Материал о том, что валидаторы теснят кондукторов собрал более 200 комментариев. Для публикации сотрудники рассказали НГС, что с появлением нового транспорта они лишаются работы, трудоустроены в основном пенсионеры и инвалиды, которые не могут перейти в должность контролеров. Теперь, рассказала одна из сотрудниц, многим негде работать.

Сами новосибирцы считают, что от кондукторов давно пора избавляться, правда, контролеров должно стать больше.

— Цифровизация и роботизация предполагает сокращение рабочей силы. Поэтому кондукторам надо было готовиться к увольнению, как только появились первые валидаторы, — считает читатель НГС.

— Часто езжу на транспорте с валидаторами, все рассчитываются исправно. А вот когда кондуктор брал деньги, не пробивая, видел неоднократно. Так что я бы на месте перевозчика задумался, не обкрадывает ли его кондуктор, — уверен сибиряк.

— С одной стороны, валидаторы очень удобны. Но с наличкой надо по всему салону пробиваться за билетом. У меня проездной, но другим не всегда удобно. Банковские карты часто не срабатывают, — пишет новосибирец.

— Штраф должен быть в 100 раз больше стоимости билета. Проблем не будет. Не заплатил 30 рублей за проезд — заплатишь 3 тысячи. И сразу все научатся прикладывать карточку. От кондукторов надо избавляться. Что делать с больными и инвалидами — сложный вопрос, — считает читатель.

— Метро в Дубае уже и без машиниста работает, а мы еще с кондукторами возимся. Кондуктор — это лишнее занятое место в салоне, особенно в час пик это важно, когда за каждый свободный сантиметр борьба идет, — пишет сибиряк.

— В Петропавловске оплата проезда давно производится с помощью QR-кода. Наводишь телефон на QR-код, которые размещены везде в салоне. На выходе всего лишь показываешь квитанцию на телефоне. И никаких валидаторов, смс, пинкодов, транспортных карт, — предлагает другой способ новосибирец.

— Например, в Питере в транспорте ездят контролеры и проверяют оплату. Только войдешь в транспорт, приложишь проездной к валидатору, тут же подбегает контролер и проверяет оплату, — рассказывает сибиряк.

Недавно НГС писал о том, что местные перевозчики бьют тревогу — в транспорте не хватает водителей.

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Автобус Троллейбус Транспорт Валидаторы Кондуктор Контролеры
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Комментарии
13
Гость
9 сентября 2024, 14:53
Это хорошая новость. Цифровизация и автоматизация гордо шагают по Великой России 👍 А на загнивающем Западе только завидуют и злобятся
Гость
9 сентября 2024, 14:56
Отличная новость !! скоро двести тысяч пятьсот новых мс-21 и супперджетов забороздят космические пространства ! А ты илон маско завидуй нам !
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