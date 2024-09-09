Внедорожник попал в ДТП на Большевистской — фото с места аварии

Судя по фото, авария произошла ранним утром, когда еще было темно Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











9 сентября в Новосибирске на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал» произошло ДТП. В результате происшествия одна из полос движения в направлении Красного проспекта оказалась заблокирована. В результате на месте собралась пробка. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы.

— Сегодня рано утром на улице Большевистской произошло ДТП с участием Chevrolet Niva. Обстоятельства аварии неизвестны. Отечественный внедорожник стоит напротив станции метро «Речной вокзал», перекрыв один ряд, затрудняя движение транспорта в сторону Красного проспекта, — сообщили свидетели происшествия.

На месте собиралась пробка Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На фото видно, что на месте работают спасатели. Автомобиль получил серьезные повреждения. Корреспондент НГС направила запрос в ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать происшествие.