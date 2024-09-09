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Дороги и транспорт подробности Внедорожник попал в ДТП на Большевистской — фото с места аварии

Внедорожник попал в ДТП на Большевистской — фото с места аварии

Инцидент произошел ранним утром 9 сентября

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6 комментариев

Судя по фото, авария произошла ранним утром, когда еще было темно

9 сентября в Новосибирске на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал» произошло ДТП. В результате происшествия одна из полос движения в направлении Красного проспекта оказалась заблокирована. В результате на месте собралась пробка. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы.

— Сегодня рано утром на улице Большевистской произошло ДТП с участием Chevrolet Niva. Обстоятельства аварии неизвестны. Отечественный внедорожник стоит напротив станции метро «Речной вокзал», перекрыв один ряд, затрудняя движение транспорта в сторону Красного проспекта, — сообщили свидетели происшествия.

На месте собиралась пробка

На фото видно, что на месте работают спасатели. Автомобиль получил серьезные повреждения. Корреспондент НГС направила запрос в ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать происшествие.

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Ранее НГС писал о том, что на улице Петухова в Новосибирске с утра собралась жуткая пробка. Люди не могут вызвать такси даже за большие деньги.

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ДТП ГИБДД Большевистская Новосибирск
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Комментарии
6
styil
9 сентября 2024, 09:54
и НИКТО не принимает меры к восстановлению движения...
Почётный гражданин Левосибирска
9 сентября 2024, 09:29
Второй участник ДТП отсутствует? Про него ни слова.
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