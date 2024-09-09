«Они не шевелятся»: жители «Матрешек» встали в огромную пробку — видео с места затора

Таксисты не едут в микрорайон даже за большие деньги Источник: читательнциа НГС Елена











В ЖК «Матрешкин двор» на улице Петухова в Кировском районе города автомобилисты утром 9 сентября встали в глухую пробку.

— Ситуация у нас наблюдается с 7 утра. Лично я наблюдаю, как жёлтенький автобус и беленький фургончик почти час едут с перехода до поворота. Расстояние — метров 150, наверное, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена.

На кадрах, которые сняли на участке, видно огромный затор. По словам Елены, ей нужно было попасть в больницу, но она не смогла туда поехать из-за пробки.

Машины стоят в пробке с раннего утра Источник: читательнциа НГС Елена

— Все полностью стоит. Мне нужно было сегодня в больницу попасть к 7:45. Такси стоило 1500, которое обычно стоит 250 рублей. В итоге таксист отказался ко мне ехать, и я понимаю, почему. Чувствую, сегодня очень многие люди не попадут ни в школы, ни в больницы, ни в садики, ни на работу. И пока что я так и не поняла, в чем причина, что случилось. Но все стоит просто колом, — отметила сибирячка.

Пробки собрались на Петухова, Советском шоссе, в 18-м и 12-м и Бронных переулках Источник: yandex.ru/maps











По словам Елены, такую пробку она не видела никогда. В домовом чате пишут, что автобусы не останавливаются на остановке, так как они переполнены пассажирами. Многие жители микрорайона идут пешком, несмотря на погоду.

По данным 2ГИС, в микрорайоне собралась пробка. Дорога окрашена в красный. Жители оставляют гневные комментарии.

— Во сколько надо выезжать? В 5 часов утра выходить, чтобы к 8 на работу попасть? — возмущается Андрей Козлов.

Люди оставляют в приложении гневные комментарии Источник: 2ГИС











— Что на этот раз случилось? Нам совсем отключили светофор? На работу звонить, что не приеду? — Пишет аноним.

Пользователь Михаил просит занять денег на вертолет. Судя по комментариям, люди стоят в пробке с 6:30. В городе, по данным приложения, пробки сейчас оценивают в 6 баллов.