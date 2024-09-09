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Дороги и транспорт «Они не шевелятся»: жители «Матрешек» встали в огромную пробку — видео с места затора

«Они не шевелятся»: жители «Матрешек» встали в огромную пробку — видео с места затора

По словам сибирячки, автомобили за 40 минут проехали 150 метров

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42 комментария

Таксисты не едут в микрорайон даже за большие деньги

В ЖК «Матрешкин двор» на улице Петухова в Кировском районе города автомобилисты утром 9 сентября встали в глухую пробку.

— Ситуация у нас наблюдается с 7 утра. Лично я наблюдаю, как жёлтенький автобус и беленький фургончик почти час едут с перехода до поворота. Расстояние — метров 150, наверное, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена.

На кадрах, которые сняли на участке, видно огромный затор. По словам Елены, ей нужно было попасть в больницу, но она не смогла туда поехать из-за пробки.

Машины стоят в пробке с раннего утра

— Все полностью стоит. Мне нужно было сегодня в больницу попасть к 7:45. Такси стоило 1500, которое обычно стоит 250 рублей. В итоге таксист отказался ко мне ехать, и я понимаю, почему. Чувствую, сегодня очень многие люди не попадут ни в школы, ни в больницы, ни в садики, ни на работу. И пока что я так и не поняла, в чем причина, что случилось. Но все стоит просто колом, — отметила сибирячка.

Пробки собрались на Петухова, Советском шоссе, в 18-м и 12-м и Бронных переулках

По словам Елены, такую пробку она не видела никогда. В домовом чате пишут, что автобусы не останавливаются на остановке, так как они переполнены пассажирами. Многие жители микрорайона идут пешком, несмотря на погоду.

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По данным 2ГИС, в микрорайоне собралась пробка. Дорога окрашена в красный. Жители оставляют гневные комментарии.

— Во сколько надо выезжать? В 5 часов утра выходить, чтобы к 8 на работу попасть? — возмущается Андрей Козлов.

Люди оставляют в приложении гневные комментарии

— Что на этот раз случилось? Нам совсем отключили светофор? На работу звонить, что не приеду? — Пишет аноним.

Пользователь Михаил просит занять денег на вертолет. Судя по комментариям, люди стоят в пробке с 6:30. В городе, по данным приложения, пробки сейчас оценивают в 6 баллов.

Ранее НГС писал о том, что пробка в 5 километров собралась на въезде в Новосибирск. Заторы в городе оцениваются в 3 балла.

ПО ТЕМЕ
Пробка Улица Петухова Матрешкин двор Новосибирск
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Комментарии
42
Живущий в Сибири
9 сентября 2024, 09:36
На работу не надо ездить ни свет ни заря -- на работе надо просто жить. А в свой "Мартышкин двор" приезжать на выходные.
Гость
9 сентября 2024, 08:50
город вечных пробок, заборов, раскопанных улиц, камер и фур
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