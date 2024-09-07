«На асфальте кровь»: в микрорайоне «Родники» в Новосибирске произошло ДТП — что известно

В Новосибирске днем 7 сентября в микрорайоне «Родники» на перекрестке Красного проспекта и улицы Тюленина произошло ДТП. Об этом НГС сообщила читательница Ася.
— На Родниках авария. По виду человек разбился на машине, на асфальте кровь. Увидела мужчину с повязкой на голове. К сожалению, это всё, что я знаю, — отметила местная жительница.
Чуть позже она отметила, что все случилось на перекрестке у ЖК «Онега». Сначала на место аварии прибыл реанимобиль, затем она уехала, и подъехали сотрудники ГИБДД.
Корреспондент НГС направила запрос в ГИБДД по городу Новосибирску. Пока в ведомстве не прокомментировали инцидент.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на улице Широкой произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Из-за аварии трамваи встали на рельсы.