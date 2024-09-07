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Дороги и транспорт подробности «На асфальте кровь»: в микрорайоне «Родники» в Новосибирске произошло ДТП — что известно

«На асфальте кровь»: в микрорайоне «Родники» в Новосибирске произошло ДТП — что известно

По словам свидетельницы происшествия, на месте был реанимобиль и ГИБДД

2 919
11 комментариев

ДТП случилось на перекрестке у ЖК «Онега»

В Новосибирске днем 7 сентября в микрорайоне «Родники» на перекрестке Красного проспекта и улицы Тюленина произошло ДТП. Об этом НГС сообщила читательница Ася.

— На Родниках авария. По виду человек разбился на машине, на асфальте кровь. Увидела мужчину с повязкой на голове. К сожалению, это всё, что я знаю, — отметила местная жительница.

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Чуть позже она отметила, что все случилось на перекрестке у ЖК «Онега». Сначала на место аварии прибыл реанимобиль, затем она уехала, и подъехали сотрудники ГИБДД.

Если вам известны какие-либо подробности или вы стали очевидцем этого ДТП, пожалуйста, напишите нам

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Корреспондент НГС направила запрос в ГИБДД по городу Новосибирску. Пока в ведомстве не прокомментировали инцидент.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на улице Широкой произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Из-за аварии трамваи встали на рельсы.

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Комментарии
11
Олег0707
7 сентября 2024, 16:56
ГИБДД нет!!! Есть только ГАИ.
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
7 сентября 2024, 16:32
Ну кровь - не кишки. Неинтересно.
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