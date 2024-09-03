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Дороги и транспорт «Не раньше 2030 года»: новосибирцы ждут полноценную развязку на Советском шоссе — чем ее хотят заменить

«Не раньше 2030 года»: новосибирцы ждут полноценную развязку на Советском шоссе — чем ее хотят заменить

На участке собираются пробки

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5 комментариев

В 2014 году на участке уже построили развязку, но она устраивает не всех новосибирцев

Развязку на пересечении улиц Петухова и Советского шоссе построят не раньше 2030 года. Ситуацию с пробками планируют решить с помощью трамваев. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В конце августа на портале Change.org появилась петиция, авторы которой попросили построить развязку на пересечении улиц Петухова и Советского шоссе. Автор отметил, что Новосибирск — один из крупнейших городов России, где транспортная система сталкивается с серьёзными проблемами, в том числе на этом перекрёстке.

— Отсутствие надлежащей развязки приводит к регулярным пробкам и задержкам в движении, что негативно сказывается на повседневной жизни и работе горожан, — говорится в тексте петиции.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, есть ли в планах властей строительство этой развязки. В муниципалитете рассказали, что такие предложения действительно поступали, но в ближайшее время ждать реализации проекта не стоит.

— В 2010 году рассматривалась возможность строительства развязки на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Основной смысл данной транспортной развязки заключался в исключении пересечения в одном уровне движения автомобильного и железнодорожного транспорта, — объяснили в мэрии.

Изначально рассматривалась полноценная транспортная развязка по типу полный «клевер». В связи со значительной стоимостью такого проекта было принято решение о строительстве развязки по типу «труба». Ее открыли в 2015 году. Строительство дополнительной развязки в ближайшее время не планируется.

В городской администрации отметили, что, согласно генеральному плану, строительство новой развязки предусмотрено не ранее 2030 года. Она не входит в перечень мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018–2030 годы.

Кроме того, в муниципалитете рассказали, как решается проблема с пробками на этом участке.

— Владельцами дороги МБУ «ГЦОДД» регулярно выполняются мероприятия по мониторингу параметров дорожного движения на указанном перекрестке. В настоящее время выбран оптимальный режим работы светофора, который позволяет обеспечить пропускную способность движения транспортных средств, — объяснили власти.

В мэрии добавили, что одним из мероприятий по увеличению пропускной способности этого направления будет запуск трамвайного сообщения, который позволит перевозить гораздо больший поток людей, чем сейчас. Проектирование трамвайного путепровода, пересекающего железную дорогу в сторону ЖК «Матрешкин двор», запланировано в 2025–2026 годах.

Ранее НГС писал, что мэрия высказалась про ямы на Толмачевском шоссе.

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Новосибирск Развязка Петухова Советское шоссе Мэрия Дороги
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Комментарии
5
Жаба Васильевна
3 сентября 2024, 13:33
"было принято решение о строительстве развязки по типу «труба»" - теперь там полная "труба"...
Гость
3 сентября 2024, 13:26
"В связи со значительной стоимостью такого проекта было принято решение о строительстве развязки по типу «труба».. дадад.. там сейчас полная труба.. в форме пилотки.. ну а че?.. это ж по скрепному: один раз - дорого, а два раза на том же месте уже норм..
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