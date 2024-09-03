Залиты улицы и ДТП на Октябрьском мосту: в Новосибирске собрались пробки — где не проехать

В Новосибирске утром 3 сентября собрались пробки. В городе ночью шел дождь, из-за которого на некоторых участках образовались лужи. Приложение 2ГИС оценивает пробки в 7 баллов.
Около 07:30 в 2ГИС появилось сообщение о ДТП на Октябрьском мосту, на котором отображается затор. Также авария случилась на улицах Комсомольской, Большевистской и Танковой. На улице Восход, как пишет пользователь, автомобиль перекрыл три полосы.
Несколько жалоб появились с улицы Титова, где ремонтируют рельсы.
— Хочется кушать и спать, а не вот это всё… Всем хорошего дня, — написал один из пользователей.
По сообщению читателя НГС, на улице Тружеников, 9 водители не могут проехать по глубокой луже.
Пробка длиной около 6 километров собралась на Большевистской и больше 3 километров — на площади Труда. Также, судя по карте 2ГИС, большие затруднения есть на перекрестке Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.
В Новосибирске жители пожаловались на пробки из-за перекрытия перекрестка улиц Промышленная и Индустриальная. Жителям приходится стоять по полтора часа в пробке от улицы Королева до проспекта Дзержинского.