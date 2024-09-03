Залиты улицы и ДТП на Октябрьском мосту: в Новосибирске собрались пробки — где не проехать

Ночью в городе шел дождь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске утром 3 сентября собрались пробки. В городе ночью шел дождь, из-за которого на некоторых участках образовались лужи. Приложение 2ГИС оценивает пробки в 7 баллов.

Около 07:30 в 2ГИС появилось сообщение о ДТП на Октябрьском мосту, на котором отображается затор. Также авария случилась на улицах Комсомольской, Большевистской и Танковой. На улице Восход, как пишет пользователь, автомобиль перекрыл три полосы.

Пробки собрались рано утром Источник: 2ГИС











Несколько жалоб появились с улицы Титова, где ремонтируют рельсы.

— Хочется кушать и спать, а не вот это всё… Всем хорошего дня, — написал один из пользователей.

По сообщению читателя НГС, на улице Тружеников, 9 водители не могут проехать по глубокой луже.

Видео снято сегодня утром Источник: читатель НГС

Пробка длиной около 6 километров собралась на Большевистской и больше 3 километров — на площади Труда. Также, судя по карте 2ГИС, большие затруднения есть на перекрестке Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.