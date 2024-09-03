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Дороги и транспорт Залиты улицы и ДТП на Октябрьском мосту: в Новосибирске собрались пробки — где не проехать

Залиты улицы и ДТП на Октябрьском мосту: в Новосибирске собрались пробки — где не проехать

На Большевистской затор больше 6 километров

3 375
28 комментариев

Ночью в городе шел дождь

В Новосибирске утром 3 сентября собрались пробки. В городе ночью шел дождь, из-за которого на некоторых участках образовались лужи. Приложение 2ГИС оценивает пробки в 7 баллов.

Около 07:30 в 2ГИС появилось сообщение о ДТП на Октябрьском мосту, на котором отображается затор. Также авария случилась на улицах Комсомольской, Большевистской и Танковой. На улице Восход, как пишет пользователь, автомобиль перекрыл три полосы.

Пробки собрались рано утром

Несколько жалоб появились с улицы Титова, где ремонтируют рельсы.

— Хочется кушать и спать, а не вот это всё… Всем хорошего дня, — написал один из пользователей.

По сообщению читателя НГС, на улице Тружеников, 9 водители не могут проехать по глубокой луже.

Видео снято сегодня утром

Пробка длиной около 6 километров собралась на Большевистской и больше 3 километров — на площади Труда. Также, судя по карте 2ГИС, большие затруднения есть на перекрестке Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

В Новосибирске жители пожаловались на пробки из-за перекрытия перекрестка улиц Промышленная и Индустриальная. Жителям приходится стоять по полтора часа в пробке от улицы Королева до проспекта Дзержинского.

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Комментарии
28
Drakonn
3 сентября 2024, 09:15
ничего у наших городских властей без Локтя не получается...
Гость
3 сентября 2024, 08:55
город вечная пробка, заборы, фуры, камеры и раскопки
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