Участок возле Монумента Славы закроют на несколько часов — карта

Дорогу перекроют в выходной день Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Участок по улице Пархоменко у Монумента Славы в Новосибирске перекроют на ближайших выходных. Проект постановления появился на муниципальном портале.

Согласно документу, ограничения введут в субботу, 7 сентября с 8:00 до 13:00. Проехать нельзя будет по участок на улице Пархоменко от пересечения с улицей Станиславского до дома на улице Пархоменко, 4. Парковаться на территории нельзя будет с 7:00.

Источник: «Яндекс.Карты»

Ограничения решили ввести ради дорожной безопасности во время военной присяги курсантов первого курса «Новосибирского военного института войск национальной гвардии».

Власти также хотят предложить МВД усилить охрану во время мероприятия, а департаменту по чрезвычайным ситуациям поручили подготовить необходимые силы и средства на случай возникновения аварийных ситуаций в период проведения мероприятия и во время его подготовки.

Пока это лишь проект постановления, в документ могут быть внесены изменения.