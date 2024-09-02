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Дороги и транспорт Участок возле Монумента Славы закроют на несколько часов — карта

Участок возле Монумента Славы закроют на несколько часов — карта

Ограничения планируют ввести с утра

589
1 комментарий

Дорогу перекроют в выходной день

Участок по улице Пархоменко у Монумента Славы в Новосибирске перекроют на ближайших выходных. Проект постановления появился на муниципальном портале.

Согласно документу, ограничения введут в субботу, 7 сентября с 8:00 до 13:00. Проехать нельзя будет по участок на улице Пархоменко от пересечения с улицей Станиславского до дома на улице Пархоменко, 4. Парковаться на территории нельзя будет с 7:00.

Ограничения решили ввести ради дорожной безопасности во время военной присяги курсантов первого курса «Новосибирского военного института войск национальной гвардии».

Власти также хотят предложить МВД усилить охрану во время мероприятия, а департаменту по чрезвычайным ситуациям поручили подготовить необходимые силы и средства на случай возникновения аварийных ситуаций в период проведения мероприятия и во время его подготовки.

Пока это лишь проект постановления, в документ могут быть внесены изменения.

Ранее стало известно, что два участка на улице Большевистской в Новосибирске хотят закрыть на месяц.

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Комментарии
1
С левого берега
2 сентября 2024, 13:30
Ну и нормально. Это наши курсанты, отличное место.
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