Вместо пассажиров — имитация. Фоторепортаж из цеха, где собирают новый российский самолет МС-21

Вместо пассажиров — имитация. Как в Иркутске собирают новый российский самолет МС-21 — фото из цеха авиазавода Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Иркутский авиационный завод, который с недавних пор является филиалом ПАО «Яковлев» и входит в госкорпорацию «Ростех», в 2024 году отмечает 90-летний юбилей со дня основания. За это время выпущено более 8 тысяч самолетов, их поставляли в 40 разных стран. Сегодня на заводе выпускают не только боевые истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, но и пассажирские среднемагистральные лайнеры МС-21, которыми Иркутск по-настоящему гордится. В честь своего юбилея авиазавод показал цех, где собирают иркутскую ласточку. Наши коллеги из IRCITY.RU делятся уникальными кадрами.

Цех сборки МС-21 имеет номер 277. Здесь наши лайнеры приобретают законченный вид Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Сейчас в нем находится шесть самолетов в разной степени готовности. В целом же завод обеспечен заказами на выпуск МС-21 на 10 лет вперед Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Масштаб цеха 277 впечатляет. Только посмотрите, какой он огромный. Мощности Иркутского авиазавода рассчитаны на выпуск 36 самолетов в год Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Как минимум два лайнера уже окрашены в белый цвет, имеют фирменные ливреи, а еще — номера Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Вот этот — самолет номер 005 Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Рядом с самолетами в высокой степени готовности стоят вот такие таблички, которые гласят, что инженеры вовсю тестируют лайнеры Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











У них открыты двигатели, чтобы можно было что-то оперативно посмотреть, настроить или исправить Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Чем, собственно, и занимаются сотрудники цеха Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











МС-21 оснащен отечественным двигателем ПД-14. Его изготовили и установили в лайнер в рамках импортозамещения. Собственно, из-за этого в том числе серийное производство наших иркутских ласточек сдвинулось на несколько лет. Первые самолеты получит «Аэрофлот» Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Композитные крылья тоже стали выпускать в России в рамках программы импортозамещения. Габаритные лампочки светятся так, будто лайнер вот-вот пойдет на взлет Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Шасси для МС-21 тоже выпускают в России Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Несмотря на санкции и многие другие сложности, работа над МС-21 в стенах авиазавода не останавливается Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











У этого самолета еще не хватает многих элементов Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Даже крыло собрано пока не до конца Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Запчасти для МС-21 хранятся тут же в цехе неподалеку, чтобы их можно было установить в любой нужный момент Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Вот еще один лайнер — у него пока отсутствует нос Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











А это — сотрудники цеха, которые делают всё возможное для того, чтобы наша иркутская ласточка скорее полетела Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Вот тут парни дорабатывают крыло Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Тем временем в другом лайнере специалисты смотрят, как работают датчики Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Приборная доска местами даже заклеена пленкой. Видно, что тут всё совсем новенькое Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











А так выглядит салон опытного образца. Пока что он не такой, каким его задумали производители . Вместо сидений — вот эти желтые платформы, которые имитируют нагрузку как от кресел с пассажирами. Всё оснащено датчиками, с помощью которых инженеры проверяют, всё ли исправно Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Парочка инженеров наблюдает, как идут испытания, и обмениваются информацией с коллегами внутри самолета Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











У сотрудников цеха еще много работы, чтобы в 2025 году первые самолеты поступили в парк заказчиков. С «Аэрофлотом» заключен контракт на 18 лайнеров, аванс уже внесен Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В здании Иркутского авиазавода есть музей истории предприятия, в котором тоже имеется моделька МС-21 Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В витринах выставлены модели самолетов, которые когда-либо выпускал Иркутский авиазавод Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











А на улице на открытой площадке стоят те самые самолеты, выпущенные авиазаводом. Лайнеры настоящие, они уже отслужили свое и теперь стали экспонатами музея Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Боевой истребитель Су-30. Их Иркутский авиазавод поставляет в Индию Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











А это — МиГ-23УБ. Такие самолеты авиазавод выпускал с 1970 по 1985 год Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Комментарий эксперта

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов уверен, что портфель заказов у Иркутского авиазавода сейчас большой, и в первую очередь — за счет боевых самолетов, которые требуются в связи со спецоперацией на Украине. Но и гражданская авиация тоже сейчас наращивает объемы производства, так как России нужны свои лайнеры.



— Следующий год должен быть знаковым. Хотим мы или нет, рано или поздно у нас будут выпущены несколько первых самолетов МС-21. Вы и сами видели: фюзеляжи стоят, крылья уже привезли с Ульяновского авиазавода. На то, чтобы собрать это всё, времени нужно не очень много, за год можно успеть легко. Дело в другом. Сейчас идут испытания отдельных систем, получение сертификатов, этот процесс может затянуться, — уверен Владимир Попов.



Причин, по словам эксперта, на это несколько. Главная заключается в том, что во время испытаний могут проявиться технические нестыковки, о которых никто не подозревал.



— Могут быть выявлены проблемы, которых технологи не предполагали, а летчики не видели просто потому, что не было еще всё это собрано в железе. МС-21 еще толком не летал с этими импортозамещенными комплектующими и отдельными системами. Это всё было спроектировано, но на практике еще не опробовано, так что нужно быть готовыми к тому, что результат испытаний будет отрицательным. Но мы будем надеяться, что всё пройдет благополучно, — добавил эксперт.



Владимир Попов считает, что поставки первых самолетов МС-21 будут иметь принципиальное значение для нового главы Минпромторга России Антона Алиханова, который пришел на смену Денису Мантурову. Ведомство курирует производство МС-21, и новому министру важно не ударить в грязь лицом.



— Мантуров хоть и с повышением, но ушел из Минпромторга. Ему на смену назначен новый человек, которому важно доказать свою работоспособность и профпригодность. Помимо прочего, именно МС-21 будет являться таким доказательством. Первые шесть машин в принципе этой осенью или зимой уже должны будут начать летать, то есть заводские испытания после сборки вот-вот начнутся. Это логично и правильно. Но вот выпустить десяток или тем более 20 самолетов в следующем году не получится однозначно, — поделился мнением Владимир Попов.



По оценкам эксперта, предел 2025 года — шесть или максимум восемь лайнеров.



— 2025 год должен охарактеризоваться тем, что мы все-таки выдадим на-гора первые самолеты и любой ценой передадим их авиакомпаниям. Думаю, не какой-то одной, не «Аэрофлоту» или «ЮТэйру», а сразу нескольким, чтобы они смогли на них полетать, опробовать и посмотреть, какую экономику они покажут в работе. Одно дело — расчеты, это моделирование. Другое дело — практика, — рассуждает собеседник.



Кроме того, по мнению Попова, у отечественной авиаотрасли в целом и у МС-21 в частности есть проблема с кадрами.



— Авиакомпаниям нужно подготовить целый пул специалистов: инженеров, конструкторов, летный состав. Кто-то же должен будет на новых самолетах летать, обслуживать их, делать мелкий ремонт и прочее. У авиакомпаний это хромает. Они гонятся за прибылью, живут сегодняшним днем и не думают про завтра. Им бы стоило уже сейчас готовить инженерно-технический состав, пилотов, чтобы они учились летать на тренажерах, чтобы, как только они получат самолеты, кадры были к этому готовы, — обращает внимание Владимир Попов.



Собеседник говорит, что к выпуску 36 самолетов МС-21 в год, то есть примерно одного самолета в неделю, Иркутский авиазавод будет готов примерно через 10 лет. На то есть объективные причины — спецоперация и потребность нашего государства в боевых самолетах.



— Думаю, что СВО не закончится завтра. Скорее всего, она не закончится в ближайший год, а если Запад продолжит помогать Украине, то конфликт может затянуться на 10 лет, как это было в Афганистане или на Северном Кавказе. Поэтому, хотим мы того или нет, но давление на экономику продолжится, а еще мы будем в первую очередь выпускать самолеты Як-130 или Су-30 и только потом — гражданские лайнеры, — уверяет Владимир Попов.



Собеседник считает, что западные санкции, несмотря на все сложности, в конечном счете положительно повлияют на российское авиастроение.



— Иначе мы бы не проснулись от этой спячки и в итоге получили бы потом очень сильный нокдаун. Сейчас нас чуть-чуть по морде стукнули и по батарее повозили. Но благодаря тому, что еще не все потеряно, мы сможем нагнать упущенное, — убежден Попов.



Также, по словам заслуженного летчика России, иркутскую ласточку стоит переименовать, потому что нынешнее название — МС-21 — абсолютно не говорящее ничего о том, что это за самолет.



— МС-21 — это обезличенный самолет. Его надо было назвать Як-142 или 242. Ведь этот самолет сделан на базе конструкции, придуманной Яковлевым. А эта фамилия известна во всем мире. По долгу службы я часто бывал за границей: в США, Канаде, на Аляске, много где еще. Там с уважением относятся к Илюшину, Туполеву, Яковлеву, Антонову. Эти фамилии там на слуху, сконструированные ими самолеты там знают все, даже наши заклятые друзья-американцы признают, что наши самолеты — очень хорошие. А что такое МС-21? Среднемагистральный самолет XXI века. Это ни о чем не говорящее название, нужно его переименовать, — убежден Владимир Попов.



МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер собирают на Иркутском авиационном заводе. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-14.



Первые МС-21 авиакомпаниям планировалось поставить в 2024 году, но в мае стало известно, что срок перенесен. Всего к 2030 году планируется поставить 270 МС-21, которые собирает иркутский авиазавод. Перенос сроков связан с санкциями западных стран, которые ввели после начала спецоперации.



Весной 2024 года власти объяснили, с чем связаны задержки в производстве МС-21. В «Ростехе», в частности, говорили, что пока не сформирован финальный облик лайнера, кроме того, из-за замещения деталей изменились весовые характеристики МС-21. Однако в глобальном смысле отрасль авиастроения пока пересмотрела приоритеты в сторону боевой авиации.

