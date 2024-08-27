«Не выспались?»: мосты через Обь с утра сковали пробки — новосибирцы негодуют

В Новосибирске утро 27 августа началось с больших пробок на Димитровском и Октябрьском мостах. Водители оставили комментарии о дорожной ситуации.
— Что вообще в городе происходит? Такое ощущение, что все вышли разом из отпусков и поехали на работу, — возмущен таксист Олег.
В приложении «Яндекс Карты» пробки в городе оценивают в 5 баллов. При этом, Димитровский мост окрашен в красный цвет в обоих направлениях, Октябрьский — в сторону правого берега.
По данным 2ГИС, ситуация в городе оценивается аналогично. В приложении новосибирцы оставляют комментарии из-за происходящего.
— Что сегодня с вами случилось, почему не едем? Не выспались, что ли? Вчера в такое же время нормально ехали, — пишет пользователь Павел.
Другие автомобилисты отмечают, что, возможно, во всем виновата погода.
— Все впервые дождь увидели? — Интересуется Виктория.
Пользователи также предупреждают, что на подъезде к правому берегу на Димитровском мосту стоит автомобиль Hyundai Elantra с аварийной сигнализацией и мешает движению. Кроме того, в приложении указана информация о как минимум четырех ДТП в районе Димитровского моста и одного в районе Октябрьского.
Стоят в пробках сейчас также проезд Энергетиков, Широкая, Станиславского и Станционная в направлении правого берега, Сибиряков-Гвардейцев и Петухова в районе площади Кирова, Советское шоссе, осложнено движение на Ватутина и Немировича-Данченко.
На правом пробки собрались на улице Владимировской, на улице Восход, на Большевистской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Никитина, Фрунзе и Кошурникова. Традиционно пробки есть на проспекте Дзержинского и улице Богдана Хмельницкого в направлении центра.
Ранее НГС писал о том, что Новосибирск окрасился в красный цвет вечером 26 августа. Движение было затруднено как на левом, так и на правом берегу города.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.