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Дороги и транспорт «Не выспались?»: мосты через Обь с утра сковали пробки — новосибирцы негодуют

«Не выспались?»: мосты через Обь с утра сковали пробки — новосибирцы негодуют

Заторы собрались и в других частях города

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14 комментариев

Пробки собрались на Октябрьском и Димитровском мостах

В Новосибирске утро 27 августа началось с больших пробок на Димитровском и Октябрьском мостах. Водители оставили комментарии о дорожной ситуации.

— Что вообще в городе происходит? Такое ощущение, что все вышли разом из отпусков и поехали на работу, — возмущен таксист Олег.

В приложении «Яндекс Карты» пробки в городе оценивают в 5 баллов. При этом, Димитровский мост окрашен в красный цвет в обоих направлениях, Октябрьский — в сторону правого берега.

По данным на 8 утра, в городе пробки в 5 баллов

По данным 2ГИС, ситуация в городе оценивается аналогично. В приложении новосибирцы оставляют комментарии из-за происходящего.

Новосибирцы возмущаются в приложении из-за ситуации на дорогах

— Что сегодня с вами случилось, почему не едем? Не выспались, что ли? Вчера в такое же время нормально ехали, — пишет пользователь Павел.

Другие автомобилисты отмечают, что, возможно, во всем виновата погода.

— Все впервые дождь увидели?  — Интересуется Виктория.

Пользователи также предупреждают, что на подъезде к правому берегу на Димитровском мосту стоит автомобиль Hyundai Elantra с аварийной сигнализацией и мешает движению. Кроме того, в приложении указана информация о как минимум четырех ДТП в районе Димитровского моста и одного в районе Октябрьского.

Пользователь 2ГИС опубликовал фото с ДТП на Октябрьском мосту около 08:00

Стоят в пробках сейчас также проезд Энергетиков, Широкая, Станиславского и Станционная в направлении правого берега, Сибиряков-Гвардейцев и Петухова в районе площади Кирова, Советское шоссе, осложнено движение на Ватутина и Немировича-Данченко.

На правом пробки собрались на улице Владимировской, на улице Восход, на Большевистской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Никитина, Фрунзе и Кошурникова. Традиционно пробки есть на проспекте Дзержинского и улице Богдана Хмельницкого в направлении центра.

Ранее НГС писал о том, что Новосибирск окрасился в красный цвет вечером 26 августа. Движение было затруднено как на левом, так и на правом берегу города.

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Пробки Димитровский мост Октябрьский мост Левый берег
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Комментарии
15
Директор Завода (Ржака)
27 августа 2024, 08:52
Я нахожусь на Arthur Ashe Stadium, пришел на матч Джоковича и Албота. А у нас все пробки смотрю... 470 станций метро на Нью-Йорке.
Татьяна 53
27 августа 2024, 09:06
Куча "положительных эмоций" с утра у автомобилистов.
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