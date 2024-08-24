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Дороги и транспорт Новосибирцы встали в пробку на Гусинобродском тракте

Новосибирцы встали в пробку на Гусинобродском тракте

Движение затруднено в двух направлениях

2 886
35 комментариев

Пользователь 2ГИС сфотографировал участок дороги, где собрался затор

Днем 24 августа в Новосибирской области на дороге собралась пробка. По информации 2ГИС, затор образовался на участке Гусинобродского тракта.

Судя по карте, движение транспорта затруднено в направлении села Гусиный Брод от улицы Тополевая аллея, 64 СНТ Зорька. Пробка также собралась в сторону Новосибирска.

Пробка растянулась в двух направлениях

По информации пользователей, на участке ведутся дорожные работы. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», на трассе собрались две пробки. Протяженность одного затора достигает 4,1 километра, другого — 3,5 километра.

На трассе проводят дорожные работы

В июне в пресс-службе ТУАД Новосибирской области сообщали, что у села Гусиный Брод ограничили проезд машин на период капитального ремонта путепровода. Ограничение будет действовать до 15 октября 2025 года.

Несколько дней назад на Бердском шоссе собралась пробка почти в 4,5 километра.

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Пробка Гусинобродский тракт Затор Новосибирск
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Комментарии
36
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
24 августа 2024, 13:59
Ух ты! Ничего себе! Никогда не было, и вот опять.
Я-иная
24 августа 2024, 13:45
Хватит ныть Травкин всё делает для улучшения жизни жителей.
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