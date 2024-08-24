Новосибирцы встали в пробку на Гусинобродском тракте

Пользователь 2ГИС сфотографировал участок дороги, где собрался затор Источник: Матвей Т/2ГИС











Днем 24 августа в Новосибирской области на дороге собралась пробка. По информации 2ГИС, затор образовался на участке Гусинобродского тракта.

Судя по карте, движение транспорта затруднено в направлении села Гусиный Брод от улицы Тополевая аллея, 64 СНТ Зорька. Пробка также собралась в сторону Новосибирска.

Пробка растянулась в двух направлениях Источник: 2ГИС











По информации пользователей, на участке ведутся дорожные работы. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», на трассе собрались две пробки. Протяженность одного затора достигает 4,1 километра, другого — 3,5 километра.

На трассе проводят дорожные работы Источник: Яндекс.Карты











В июне в пресс-службе ТУАД Новосибирской области сообщали, что у села Гусиный Брод ограничили проезд машин на период капитального ремонта путепровода. Ограничение будет действовать до 15 октября 2025 года.