«Мучают уже второй год»: мотоциклисты громко носятся по Селезнева — видео с гонщиком, который встал на дыбы

Мотоциклисты ездят днем Источник: Читательница НГС











В Новосибирске на улице Селезнева постоянно происходят гонки на мотоциклах. Как рассказала местная жительница Елена, у которой там живут родственники, водители поднимаются на дыбы и носятся с громким звуком.

— Они нас мучают уже второй год. Раньше их меньше было, но этим летом — какой-то ад начался, — рассказала Елена.

Гонки местные жители снимают на видео.

Гонки проходят прямо под окнами Источник: Читательница НГС

Как можно заметить по кадрам, молодые парни ездят на мопедах и на мотоциклах. В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что жалоб в отдел ГАИ не поступало. Жителям посоветовали писать обращения в пункт ДПС.

В июне НГС писал о том, как жителям микрорайона Башня в Новосибирске регулярно мешают спать ночные гонщики на автомобилях.