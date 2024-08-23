НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

вос.

 744мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62

Мотоциклисты мучают жителей улицы Селезнева - шумное видео

Барная столица Сибири
100 новосибирцев судятся с СГК
Выгодно ли платить по QR-коду
Школьные поборы
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Дороги и транспорт «Мучают уже второй год»: мотоциклисты громко носятся по Селезнева — видео с гонщиком, который встал на дыбы

«Мучают уже второй год»: мотоциклисты громко носятся по Селезнева — видео с гонщиком, который встал на дыбы

Этим летом количество шумного транспорта увеличилось

842
14 комментариев

Мотоциклисты ездят днем

В Новосибирске на улице Селезнева постоянно происходят гонки на мотоциклах. Как рассказала местная жительница Елена, у которой там живут родственники, водители поднимаются на дыбы и носятся с громким звуком.

— Они нас мучают уже второй год. Раньше их меньше было, но этим летом — какой-то ад начался, — рассказала Елена.

Гонки местные жители снимают на видео.

Гонки проходят прямо под окнами

Как можно заметить по кадрам, молодые парни ездят на мопедах и на мотоциклах. В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что жалоб в отдел ГАИ не поступало. Жителям посоветовали писать обращения в пункт ДПС.

В июне НГС писал о том, как жителям микрорайона Башня в Новосибирске регулярно мешают спать ночные гонщики на автомобилях.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Шум Мотоцикл Новосибирск ГИБДД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
трям-брям
23 августа 2024, 14:24
Это не гонщик. Это субстанция на букву "г".
Гость
23 августа 2024, 14:26
Маслом полейте машинным дорогу! Как бабки отшепчут!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Знакомства

Александра,43

Никита,23

NIK,39

Леха,44

позывной Гном,51

Инга,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление